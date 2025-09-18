Gigante cripto Tether se quedó sin suministro de energía por deuda millonaria con UTE

Locales

La empresa multinacional de criptomonedas Tether se quedó sin suministro de energía el pasado 25 de julio para sus proyectos en nuestro país por la acumulación de deudas, multas y recargos por tarifas impagas de UTE, por aproximadamente US$ 5 millones.

Según informó el semanario Búsqueda, la compañía negoció las condiciones de una eventual nueva instalación a través de su filial Microfin y durante dichas conversaciones planteó realizar una inversión millonaria y solicitó una reducción del costo de energía.

Sin embargo, el gigante cripto —que tenía un consumo de US$ 2 millones por mes, aproximadamente— dejó de pagar la factura en mayo y el ente estatal decidió cortar el suministro una vez que el monto excedió lo acordado en la garantía.

En junio, la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, firmó una resolución con el fin de aceptar un “memorándum de entendimiento” con la gerencia comercial de la multinacional, pero estaba condicionado a que se mantuviera al día con el pago de sus obligaciones.

Tether desembarcó en nuestro país con el fin de invertir en el minado de criptoactivos —generación de nuevos bloques de criptomonedas para que sean lanzados al mercado— y adquirió dos terrenos, uno en Florida y otro en Flores para instalar la maquinaria, que funciona de forma similar a un data center y tiene un consumo de energía muy alto.

La multinacional, que tiene como jefe de Iniciativas de Negocio al exsenador blanco Juan Sartori, compró el 70% de la empresa Adecoagro y decidió designarlo como presidente del Directorio en representación de Tether.

El citado medio consignó que, durante las negociaciones con UTE, la compañía anunció una eventual expansión de sus proyectos a Brasil. Mediante un comunicado, informaron que se había firmado un entendimiento con Adecoagro para avanzar en ese sector mediante el uso de energías renovables.