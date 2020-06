Testimonios de vecinos dan cuenta que policía que mató al perro ya había sido denunciado

Policiales

Vecinos de La Blanqueada y organizaciones animalistas denunciaron que el pasado 16 de junio, en Mateo Vidal y Abreu, un agente cometió abuso policial contra un hombre en situación de calle y mató a su perro de un disparo.

Ayer, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, instruyó al jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz, para que iniciara los sumarios administrativos de los funcionarios policiales involucrados en el episodio, que son cinco en total.

Sin embargo, testimonios de los vecinos del barrio dan cuenta de que el hombre que mató al perro ya había sido denunciado en varias ocasiones.

Desde el centro TAO de terapias asistidas se comunicaron con la madre del hombre que fue agredido, dueño del perro asesinado, y con una persona que fue testigo del hecho.

Desde TAO enviaron estos testimonios a Montevideo Portal, donde se cuenta cómo fue el hecho y detalles de lo que el efectivo policial dijo antes de matar al animal.

Mabel, la madre del cuidacoches al que le mataron al perro cuenta que el hecho estaba "anunciado hace meses".

"A este señor yo le había sacado el perro de las manos", cuenta la mujer sobre el funcionario policial.

"Mientras tres le pegaban a mi hijo otro se llevaba al perro para matarlo. En la novena no me tomaron denuncia, luego sí me tomaron cuando fui a las tres de la mañana con el brazo quebrado por parte de la pareja del efectivo policial", relata Mabel.

La mujer contó que hizo dos denuncias a este efectivo policial. El hecho ocurrió en la puerta del Hospital Evangélico, cuenta la madre del hombre sobre la agresión que sufrió ella por la pareja del policía.

El policía le dijo al joven "te salvo la vida el perro, porque ese tiro era para vos", cuenta la mujer sobre el hecho del pasado martes.

Otro testimonio al que accedió Montevideo Portal es el de una vecina que fue testigo de los hechos.

"Asuntos Internos habló con varios vecinos de la zona. Me dijeron que haga la denuncia en el Ministerio del Interior y no en la novena", cuenta la mujer.

Además, ella denunció en redes sociales al efectivo policial y él le respondió un mensaje por privado: "yo no maté al perro porque yo estaba a esa hora en mi casa con licencia. Tenga cuidado con lo que sube a las redes sociales, no sea ignorante y deje de defender a delincuentes. Ese día el dueño del perro y el hermano fueron arrestados por desacato a la policía", cuenta la mujer leyendo ese mensaje.

"Tenga cuidado con videos y comentarios mal infundados para evitarse consecuencias legales", agrega.

La vecina señala que el hombre "dice que no estuvo, pero fue quien mató al perro y le pidió a una vecina si podía salir en defensa de la policía".

Por otro lado, coincide con el testimonio de la madre del joven, señalando que el hecho estaba "planificado".

"Los policías pusieron contra el piso con las manos atrás al dueño y lo dejaron viendo como mataban a su perro", aseguró la mujer.

Montevideo Portal