Tercerizados del Mides esperaban que Civila “tome” propuesta, pero el jerarca la descartó

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Trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) resolvieron realizar un paro durante la jornada de este viernes 17 de abril. En ese marco, se manifestaron frente al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), para luego movilizarse hacia el Ministerio de Economía.

Los funcionarios criticaron la “persistencia del problema estructural” vinculado al no pago de sus salarios por parte del Mides a través de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) con las que trabaja.

Así, luego de esta medida sindical, los trabajadores indicaron que ahora “la pelota está en la cancha” del ministro Gonzalo Civila. “Estamos esperando que todavía las organizaciones les paguen a los compañeros que les deben; aparte de eso, que nos den una respuesta al proyecto nuestro, que para nosotros es el único que nos puede asegurar que es el fideicomiso”, expresó Diego Andrada, secretario de Tercerizados del Sutiga, a Montevideo Portal, y añadió que son siete las OSC atrasadas.

Dicho instrumento financiero podría asegurar el pago del salario “más allá de si la organización está al día o no”, acotó. Al respecto, desde el gremio presentaron su iniciativa ante el Senado algunos días atrás y, según dijo el dirigente, todos los partidos políticos se comprometieron a que se debe “asegurar el salario definitivamente”.

Consultado respecto a si se pactó alguna instancia de diálogo con Civila, Andrada respondió que no. Según detalló, hay “una mesa” con el ministro —para la cual no hay fecha pactada aún— para “trabajar sobre las políticas públicas y ver si quieren escuchar alguna idea de los trabajadores en cuanto a mejoras”. “En cuanto a esto no hay nada”, lamentó.

De todas formas, los trabajadores permanecen “optimistas” respecto a la postura del secretario de Estado de buscar “una solución definitiva”. En esta línea, manifestó que esperan que se tome en cuenta la propuesta del fideicomiso, o si no algún otro mecanismo “que separe el sueldo del trabajador de la rendición de las OSC”.

“Nosotros no tenemos la culpa de que las organizaciones rindan mal”, concluyó.

La visión estatal

No obstante, Civila manifestó que “ya se exploró” la posibilidad del fideicomiso con la Corporación Nacional para el Desarrollo.

“La valoración que hicimos después de ese diálogo es que no permitía resolver completamente el problema, pero estamos dispuestos a seguir analizándola en otras variantes o a pensar en otras herramientas. No es la única posible”, manifestó el jerarca en rueda prensa en la noche del jueves, luego de comparecer ante la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Senadores.

El ministro reparó en que el actual gobierno logró “revertir” la situación que venía “desde hace muchos años”, que eran atrasos en salarios de meses. “Hoy hay atrasos de días, no existen más atrasos de meses”, recalcó.

“Esto demuestra no solo la voluntad política de resolver el tema (porque obviamente nos desvela y afecta los servicios que prestamos), sino que además habla del resultado de esfuerzos de gestión que hemos hecho”, enfatizó Civila y subrayó que el Mides no quedará conforme “hasta que haya un trabajador que no cobre en fecha y hasta que no se respeten todos los derechos de los trabajadores”.

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