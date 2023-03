Tensión entre ediles oficialistas y opositores por llamado a sala a la intendenta Cosse

Política

El Partido Nacional presentó un nuevo llamado a la Junta Departamental a la intendenta Carolina Cosse, esta vez por la contratación del director de la Secretaría de Empleabilidad para la Inclusión Social de la comuna, Gabriel Chevalier, ya que consideran que se presentaba como sociólogo cuando no lo era.

“Se efectuará el presente llamado a efectos de tener conocimiento sobre las siguientes temáticas: información sobre la formación terciaria del director Chevalier, los estudios cursados, la duración de los mismos, si fueron finalizados, las instituciones en que los realizó, y el posible uso en la actividad privada o en la Intendencia de títulos que no posee”, dice la solicitud presentada por los ediles de la oposición.

“La sesión comenzó normalmente, hasta que se presenta la solicitud y los ediles del Frente Amplio (FA) empiezan a pedir cuartos intermedios. En el cuarto cuarto intermedio solicitado, no se alcanzan los votos necesarios para aprobarlo porque ediles oficialistas no están en sala. ¿Se sigue con el tratamiento del punto?, pues no, se vuelve a solicitar otro cuarto intermedio, teniendo al reglamento de adorno”, dijo a Montevideo Portal el curul nacionalista Pablo Fredes.

“Luego de unos minutos, la mesa reconsideró su posición y después de idas y vueltas, los ediles oficialistas ofrecen a consideración otro documento con variantes. Se pone a votación, por orden se ingresó a la mesa y se vota en primera instancia el pedido ingresado por la oposición, que obtuvo los 11 votos necesarios”, agregó.

En este sentido, Fredos indicó que los ediles frenteamplistas solicitaron que se convoque la sesión extraordinaria este jueves a la 21:00 horas. “Indudablemente lo que se busca es que la oposición no tenga un tiempo mínimo aconsejable para poder preparar la convocatoria; tristemente estamos presenciando un avasallamientos de las minorías, no es la primera vez”, agregó.

“Un llamado de estas características requiere pedir información a institutos, centros de educación, mantener un trasiego de información que indudablemente lleva su tiempo. Pedir que se realice hoy a las 21:00 deja a las claras el objetivo que se persigue, que ese trabajo no se pueda realizar”, afirmó Fredes.

El edil nacionalista explicó que no se sabe la hora de concurrencia, pero aseguró que está previsto que las autoridades comparezcan en la noche de este jueves. “Estamos en un debate netamente técnico jurídico; lo que queda claro es la falta de cortesía y una actitud desleal. Es un mamarracho traído de los pelos”, expresó.

