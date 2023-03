Director del INDA se arrepiente por haberle dicho “mugrienta” a Cosse cuando era militante

Política

Ignacio Elgue, director del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), fue entrevistado este jueves en Radio Universal y fue consultado sobre la oportunidad en la que, como militante, tildó a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, como “mugrienta”.

Estos tuits fueron publicados en el 2019 y luego, cuando asumió en la dirección que depende del Ministerio de Desarrollo Social, cerró la cuenta.

En primer lugar, Elgue aclaró que él no tenía “ninguna expectativa” de ocupar un cargo público, pero que como militante, y en uso de la libertad de expresión en redes, “contestó” a dichos de la jefa departamental. “Actuaba como un militante, pero por supuesto que con moderación. Yo tengo 40 años de Ejército y no tuve ningún problema tampoco y soy moderado”, afirmó.

Consultado sobre si se arrepiente por lo dijo en sus redes sociales, el director del INDA respondió que en las redes la agresividad “siempre es mala”, pero que a veces sucede que “uno vive la vorágine del día a día”. “En ese momento también recibí agresiones. Y bueno, uno actúa en eso. A mí se me dijo mucha cosa”, expresó.

“Si me la encuentro ahora [a Cosse] la saludo. Qué voy a decir, si yo formo parte del Poder Ejecutivo. No me he encontrado solo con ella, me encontré con un montón de personas que también hemos intercambiado en redes”, indicó.

Cuestionado por la calificación de “mugrienta” a Cosse, Elgue respondió que de eso se “arrepiente”, pero se excusó de que en ese momento a él también le habían dicho “mucha cosa”.