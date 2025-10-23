Locales

Temperaturas de hasta 36 grados: jueves y viernes sube el termómetro y luego…

Este jueves, Uruguay disfrutará de una suerte de adelanto del verano, con temperaturas absolutamente atípicas para la fecha. La situación se extenderá hasta el inicio del viernes, cuando la llegada de las lluvias provocará una caída en el mercurio.

Para el observatorio brasileño Metsul, la tarde del viernes será el pico de calor de la semana, con temperaturas que alcanzarían los 30 grados en el sur de Brasil y en algunas zonas del norte y noreste de Uruguay.

Sin embargo, los pronósticos uruguayos coinciden en que el día “caliente” será este jueves, con marcas poco usuales para octubre.

En su espacio en el noticiero Subrayado, el meteorólogo Nubel Cisneros anunció un jueves caluroso, con ascenso de temperatura durante la tarde. El viernes desmejoraría, con lluvias y tormentas que se extenderían hasta el sábado inclusive.

Según Cisneros, la temperatura máxima alcanzará hoy los 30 grados en el área metropolitana de Montevideo y unos sorprendentes 36 grados en el norte del país.

Para el viernes, Cisneros prevé una máxima de 20 grados en Montevideo y de 26 grados en el norte, bajada notoria provocada por la nubosidad y las lluvias.

A partir del domingo el tiempo mejoraría en cuanto a precipitaciones, pero las temperaturas no subirán de inmediato.

De acuerdo con el Instituto Uruguayo de Meteorología, entre el lunes y el miércoles de la semana que viene, Montevideo tendría máximas por debajo de los 20 grados.

En ese sentido, el meteorólogo Guillermo Ramis indicó días atrás que a partir del próximo lunes habrá un “otoño dentro de la primavera”, con “dos o tres semanas” con temperaturas más bajas de lo esperable.