Tema Talvi: senador blanco pidió “no dramatizar”; diputado del FA expresó “incertidumbre”

Ernesto Talvi dejará la Cancillería. No está claro cuándo ni cómo, pero lo hará, porque así se lo confirmó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y a sus compañeros de sector dentro del Partido Colorado, Ciudadanos.

El tema causó sorpresa no solo en la oposición, sino dentro de la propia "coalición multicolor", ya que se desconocían las intenciones de Talvi de abandonar su puesto de canciller para dedicarse a liderar con más ímpetu el Partido Colorado y ocupar su banca en el Senado.

Consultado sobre el tema, el senador nacionalista Gustavo Penadés dijo a Telemundo que "quedó claro" que Talvi no se irá en los próximos días, sino que lo hará dentro de un tiempo, tal vez meses.

Sin embargo, consideró que "producto de la particular conformación que tiene el Poder Ejecutivo en un gobierno de coalición", es de esperar que situaciones similares a las de Talvi se repitan en los próximos años.

"Seguramente en el plano de los próximos años habrá rotaciones de ministros y no hay que dramatizar en el tema, es natural que así sea", expresó el senador.

"No nos debemos olvidar que el ministro Talvi lidera el Partido Colorado y quizás él entienda que debe volver a cumplir el rol de liderar el Partido Colorado desde el Senado, y está en todo su derecho de poder hacerlo", aseveró.

No obstante, Penadés llamó a "no confundir" la conformación del gabinete "con la existencia de la colación": "La coalición está en absoluta normalidad". En este sentido, recordó que las mayorías parlamentarias "están garantizadas" y no habrá mayores dificultades para aprobar en la Cámara de Diputados la ley de urgente consideración (LUC) y otros proyectos.

Por su parte, el diputado frenteamplista y expresidente del Parlamento del Mercosur Daniel Caggiani dijo en rueda de prensa que la decisión de Talvi le generó "mucha sorpresa y mucha incertidumbre" porque "el cargo de canciller es uno de los más importantes que tiene la conformación de gobierno".

"Genera mucha preocupación. El Uruguay está viviendo momentos complicados en materia sanitaria pero también en materia económica y social, el mundo está complicado en materia económica, hay una incertidumbre muy importante, uno conoce las informaciones de las exportaciones, de los intercambios comerciales que tiene Uruguay este año, es un panorama complicado para la economía uruguaya que depende mucho de los mercados internacionales", expresó.

Así las cosas, Caggiani dijo que "no tener una figura importante en la cancillería" es "preocupante" porque podría perjudicar a Uruguay en temas comerciales y económicos.

El martes pasado, el embajador estadounidense en Uruguay, Kenn George, se reunió en la Torre Ejecutiva con el presidente, Luis Lacalle Pou. En un escrito publicado en la página web de la Embajada se señala que "los Estados Unidos aprecian la profunda cooperación" entre ambos países en el marco de la pandemia y se celebra que Uruguay haya podido "marcar un nuevo rumbo con respecto a Venezuela".

Sin embargo, este tema habría sido uno de los detonantes de la salida de Talvi, que se negó a calificar como dictatorial al gobierno de Nicolás Maduro desde su posición de canciller.

Caggiani fue consultado sobre si esta reunión entre George y Lacalle pudo haber influido en el tema. Dijo que los encuentros "son parte de un relacionamiento que tiene que tener el presidente de la República y la Cancillería" con representantes de otros países, pero "quizás el problema haya estado en que el propio presidente se haya reunido sin la presencia del canciller".

"Creo que ahí puede haber una de las molestias principales, sin dudas teniendo en cuenta las últimas declaraciones de Talvi, que recogen los viejos postulados y la tradición más importante que ha tenido Uruguay en política exterior de tratar de buscar líneas de entendimiento en un continente tan complicado como el latinoamericano", expresó.

