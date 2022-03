Locales

Tayler: excavaciones en local de Correo en busca de restos “pueden durar días, no semanas”

La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) comenzó este jueves las excavaciones en busca de restos óseos en un local del Correo Uruguayo ubicado en la Ciudad Vieja de Montevideo, en la calle Buenos Aires entre Ituzaingó y Treinta y Tres.

El trabajo de excavación es realizado por el Grupo de Investigación en Antropología Forense liderado por Alicia Lusiardo.

La búsqueda responde al testimonio de un testigo cuya identidad se mantiene en reserva que afirma que en la década del 90 vio huesos enterrados en ese local. El local es un estacionamiento que en aquella época era utilizado por Presidencia.

En diálogo con Montevideo Portal, el director de la INDDHH, Wilder Tayler, sostuvo que el área de excavación “está bien definida” y se tienen “los instrumentos necesarios para hacer el tipo de trabajo que se requiere, es decir, el tipo de martillo neumático que se requería, por ejemplo”.

“Será cuestión de días, no de semanas”, el final de los trabajos, porque “es un área bastante contenida”, sostuvo Tayler. “Este jueves se hizo el trabajo técnico, de metraje y se empezó a romper”, acotó sobre la excavación en la planta baja del edificio.

“El trabajo en los próximos días puede ser un poco más lento, con cucharas y pinceles en caso de encontrar algo”, explicó Tayler. Por otro lado, tal como informó la diaria y confirmó a Montevideo Portal Tayler, en el sótano se identificó un lugar con forma de celdario.

Tayler sostuvo que ese sótano “estaba inundado” y el testigo lo desagotó, por lo que encontró “un recinto con forma de celda” en aquella época. “Cuando estuve con él bajamos a ese sótano y vimos que el lugar está allí, por lo que el testigo fue coherente con su testimonio”, comentó.

“No sé si eso tenía un destino de privación de libertad o si puede estar vinculado a lo que estamos buscando. Esas son preguntas que no podemos contestar. Ese recinto no es objeto de estudio nuestro, a menos que encontráramos huesos humanos y allí tendríamos que empezar a mirar todo el local y ver. Pero esto es puramente especulativo, no lo sabemos”, concluyó.