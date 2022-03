Con indicaciones precisas, comenzó la excavación en edificio del Correo en busca de restos

Locales

Las excavaciones en un edificio del Correo Uruguayo, que en época de dictadura funcionaba Presidencia de la República, comenzaron este jueves sobre las 10:00 horas, según informó el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) Wilder Tyler. El recinto está ubicado en la Ciudad Vieja, en la calle Buenos Aires entre Ituzaingó y Treinta y Tres.

Tal como estaba previsto, se hizo el vallado por parte del Ministerio del Interior y los antropólogos se hicieron presente en el lugar y bajaron las herramientas de trabajo para comenzar con la tarea. Tyler dijo que “no hay un tiempo estimado” para la finalización de la tarea, pero reconoció que “estamos hablando de días más que de semanas”.

Consultado al respecto, el director de la INDDHH hizo referencia a la especificación del denunciante en donde presuntamente estarían los restos óseos encontrados. “Él me señaló (dónde estarían los restos) cuando fuimos a ese lugar, después volvió a ir con los antropólogos y en el medio hicimos una mirada de planos del local y señaló (el lugar). Todas las versiones eran coincidentes y coherentes, entonces desde nuestro punto de vista es una versión fidedigna, en cuanto a que lo que el hombre nos dice es lo que evidentemente cree que es y no incurrió en contradicciones”, indicó.

Tyler indicó, además, que el área señalada por esta persona es de algunos metros cuadrados. “Él es preciso”, indicó, y acotó que era un plano sanitario, solicitado por el propio Tyler y que obtuvo de las autoridades del Correo. “Les pedí que me dieran los planos de la sanitaria de ese local. Primero fue conmigo y me dijo ‘es acá’, me señaló el lugar donde era. Después quise corroborar más y pedí los planos, y después volvió a ir con los antropólogos. En los tres casos su versión fue coherente y coincidió”, explicó.

Sobre las expectativas de la institución con este caso, el director expresó que “son relativas” porque se trata de un caso “atípico”, en el sentido de que no hay versiones de que en ese lugar haya habido gente detenida. Sin embargo, sostuvo que eso también hay que relativizarlo porque están convencidos de que todos los centros de detención que existieron “no fueron revelados”. “Hay que ir con la cabeza abierta en esta materia. Son expectativas relativas”, sostuvo.

