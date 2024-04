Sutel sobre posible arrendamiento de Antel a cableoperadores: “Rapiñar a la empresa, no”

Política

Montevideo Portal

El Sindicato Único de las Telecomunicaciones (Sutel) volvió a cuestionar al gobierno, en este caso al advertir que desde el Poder Ejecutivo “continúan otorgando licencias para proveer datos e internet a distintos operadores”.

En este contexto, además, los trabajadores salieron a cuestionar que Antel analice arrendar infraestructura a cableoperadores para vender servicios de internet.

“Así no. Rapiñar a la empresa de todas y todos para el beneficio de unos pocos empresarios, no. Destruir nuestra empresa estatal y pública, pedazo a pedazo, no. Generaciones de uruguayas y uruguayos hemos invertido en Antel. Pero no solamente hemos creado una de las mejores empresas de telecomunicaciones del mundo, sino que la hemos defendido y la seguiremos defendiendo”, sostiene el comunicado.

“Los datos y los contenidos son hoy el principal terreno de disputa, y las trabajadoras y trabajadores de Antel no tenemos miedo a esa competencia, pero necesitamos que se le permita a nuestra empresa participar de la carrera sin las mochilas que ahora se le quieren colocar y sin recortarle inversiones, ni personal ni capacidades”, agrega después.

El sindicato también señaló que, de este modo, se estaría cediendo un negocio “sin necesidad y para beneficio de unos pocos”.

En tanto, en los primeros puntos del comunicado, Sutel recayó sobre los argumentos del gobierno para otorgar, mediante la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec), a las licencias Clase B que permiten a las empresas cableras obtener licencias para transmitir datos.

“El argumento fundamental para otorgar este derecho a los operadores de TV para abonados era la precaria situación en la que se encontrarían algunos cableros chicos en zonas rurales. Sin embargo, tanto el Poder Ejecutivo como la Ursec iniciaron la temporada de franquicia de autorizaciones con las grandes empresas que sirven a Montevideo y las capitales del interior”, señala el comunicado entre sus consideraciones, en el que también apunta a licencias de datos otorgadas a Cablevisión y Starlink de Elon Musk.

“No es cierto que estas licencias iban a redundar en una mejora de la calidad de servicio y la disminución de las tarifas. Todo lo contrario, los operadores que se han sumado ofrecen los mismos precios por paquetes de servicios similares a los de Antel, sin competir entre ellos y solamente buscando ‘raspar la olla’ en las zonas que ya están servidas por fibra con Antel”, agregó.

Asimismo, el sindicato cuestionó que “el gobierno le ha exonerado de los impuestos de importación a los canales de TV y empresas de cable para traer equipos, materiales y herramientas para instalar fibra óptica, mientras que Antel debe pagar todos los tributos para poder hacer lo mismo”.

“Pero no solamente se les brinda esa facilidad, sino que también les pagamos más de un millón de dólares anuales a cada uno de los canales de aire de Montevideo (los mismos que ahora son nuestra competencia), totalizando diez millones en tres años”, señaló el sindicato.

Montevideo Portal