Sunca recibió pagos del Fondo de Vivienda para financiar licencias sindicales, según acta

Locales

Montevideo Portal

Los desvíos de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) fue una de las causas de mayor trascendencia durante el 2025, por la que la Justicia ya condenó al menos a ocho personas por diversas maniobras.

A medida que fue avanzando la investigación, se fueron conociendo detalles sobre cómo operaban los involucrados: en uno de los casos se supo que la jefa administrativa del fondo, Stella Rey, le había realizado 26 transferencias a dos obreros afiliados al Sunca para que se quedaran con una parte y el resto se lo enviaran a Bruno Bertolio, uno de los primeros condenados en la causa.

Sin embargo, esta no habría sido la única forma que hallaron para desviar dinero. Según consta en un acta del Fosvoc fechada el 7 de setiembre de 2021, a la que accedió recientemente Montevideo Portal, la comisión administrativa aprobó pagos al Sunca para cubrir jornales de licencias sindicales de varias personas.

El documento, que cuenta con la firma de Bertolio y dos representantes del ámbito corporativo, agrega que el pago se realizó “junto con las correspondientes partidas espejo para las gremiales empresariales”. Fueron un total de $ 325.022 en concepto de 80 jornales —20 para el propio Bertolio y 60 para otros tres dirigentes—.

Bertolio, exdirigente de la lista 658 del Sunca, fue condenado en junio junto a Víctor Rivero y Santiago Bernaola como coautores de delitos de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia.“Se dispusieron penas de dos años y un mes de penitenciaría para dos de ellos y dos años y tres meses” para el exsindicalista restante, indicó la Fiscalía en ese momento.

El gremio de la construcción tuvo recientemente su XIX Congreso y el secretario general, Javier Díaz, calificó a los involucrados —imputados y procesados— de “chorros” y “delincuentes”, y destacó la postura del sindicato de obreros de la construcción, que actuó “sin dudar un instante”.

En esa línea, el secretario general anunció que la dirección del Sunca resolvió realizar una demanda civil “contra todos los involucrados para recuperar la plata que robaron”. Díaz planteó que si bien la Justicia logró juicios abreviados para procesar a los involucrados “nunca estuvo sobre la mesa que devolvieran la plata robada”.

Díaz cuestionó a la Justicia por “tratar de probar lo que nunca pasó bajo la hipótesis delirante del supuesto financiamiento del fondo de vivienda al PCU, Sunca y Campaña del Sí (reforma social)”.

Montevideo Portal