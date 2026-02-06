Sunca hará demanda civil contra “chorros” detrás del “robo millonario” a Fondo de Vivienda

Política

El secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), Javier Díaz, dio las perspectivas del gremio de cara a este 2026, y adelantó cómo accionará contra los responsables del “robo millonario” al Fondo Social de Vivienda de Obreros (Fosvoc) y negó vínculos con el Partido del Uruguay (PCU).

En el marco del XIX Congreso del Sunca en el Club Cordón, el vicepresidente del Pit-Cnt lamentó la situación que se dio cuando una auditoría detectó transferencias irregulares entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 por un total de US$ 840.000, hecho que derivó en la primera denuncia por parte de la directiva del Fosvoc.

Díaz calificó a los involucrados —imputados y procesados— de “chorros” y “delincuentes”, y destacó la postura del sindicato de obreros de la construcción, que actuó “sin dudar un instante”.

En esa línea, el secretario general anunció que la dirección del Sunca resolvió realizar una demanda civil “contra todos los involucrados para recuperar la plata que robaron”. El vice del Pit-Cnt planteó que si bien la Justicia logró juicios abreviaos para procesar a los involucrados “nunca estuvo sobre la mesa que devolvieran la plata robada”.

Díaz cuestionó a la Justicia por “tratar de probar lo que nunca pasó bajo la hipótesis delirante del supuesto financiamiento del fondo de vivienda al PCU, SunCa y Campaña del Sí (reforma social)”.

El secretario general del Sunca reafirmó que el gremio de obreros colaboró con el Poder Judicial en todas las instancias. “Estuvimos siempre a disposición de la Justicia y nunca tomamos medidas que interfirieron en la investigación. Por el contrario, las promovimos”, remarcó.

El caso

En marzo, varios de los expulsados del Sunca apuntaron en sus declaraciones contra la dirigente Laura Alberti, también secretaria de Finanzas del Partido Comunista del Uruguay.

Según algunos testimonios, Alberti tenía conocimiento de ciertos movimientos del Fosvoc. A su vez, uno de los sindicalistas expulsados dijo a la Policía que parte del dinero se utilizó para financiar las campañas del Partido Comunista para las elecciones nacionales y el plebiscito de la reforma de la seguridad social, según había informado Búsqueda.

Stella Rey, funcionaria del fondo que estaba autorizada al manejo de la cuenta bancaria y que fue despedida en enero, apuntó en su declaración en Fiscalía contra Bruno Bertolio, presidente del Fosvoc en 2024, y dijo que ella había actuado en respuesta a órdenes de él.

El Sunca ha expulsado a siete afiliados que están investigados por esta causa. Estos son Bruno Bertolio, Santiago Bernaola, Víctor Rivero (los tres condenados el jueves), Carlos Larrosa, John Fernández, Marcelo Martínez, Juan Ortiz y Miguel Duarte.