Sunca denunció que trabajadores peruanos encerrados recibieron “presiones” por empresario
El presidente del sindicato, Richar Ferreira, llamó a abrir una “discusión general” sobre el papel del Estado en los controles laborales.
24.01.2026 13:02
