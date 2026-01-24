Contenido creado por Ignacio Palumbo
Sunca denunció que trabajadores peruanos encerrados recibieron “presiones” por empresario

El presidente del sindicato, Richar Ferreira, llamó a abrir una “discusión general” sobre el papel del Estado en los controles laborales.

24.01.2026 13:02

Lectura: 1'

2026-01-24T13:02:00-03:00
