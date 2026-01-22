Ministerio de Trabajo inspeccionó empresa que habría “encerrado” a trabajadores peruanos

Locales

La Jefatura de Policía de Maldonado investiga una denuncia de trabajadores peruanos que afirman haber sido “encerrados” por el propietario de una empresa subcontratada para la obra del ex Hotel San Rafael, en Punta del Este. El caso también está bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que inspeccionó a la empresa dos veces.

Según supo Montevideo Portal en base a fuentes policiales, el pasado 14 de enero, sobre las 22:30, la Jefatura recibió información en la que advirtieron que por la calle Viña del Mar, zona del barrio San Rafael, habría personas de nacionalidad peruana encerradas en la vivienda en la que se estaban hospedando, con “los portones trancados presuntamente por el propio dueño del lugar”.

Un móvil de la comisaría de San Rafael se trasladó hasta la casa, donde constató un portón de hierro asegurado con cadena y candado, así como otro, a pocos metros, de madera con dos catracas y dos pasadores.

Dos hombres mayores de edad manifestaron que su encargado y propietario del lugar donde trabajan los habría dejado encerrados en el interior de la finca; fue la primera vez que ocurrió un episodio de ese tipo desde que trabajaban en el país. La Policía cortó las catracas para liberar a las víctimas, que fueron trasladados a dependencia policial para continuar con sus declaraciones.

Otros cuatro hombres que también estaban en la casa negaron haber sido encerrados y dijeron que las “medidas de seguridad” que tenía la casa eran por “prevención”, por lo que no radicaron ningún tipo de denuncias.

Fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dijeron a Montevideo Portal que inspeccionaron a la empresa el mismo 14 de enero, en el marco del Operativo Verano. Luego de la denuncia, que no fue radicada en la cartera, volvieron a inspeccionar a la constructora y realiza una investigación con la información recabada.

El caso también está bajo la órbita de la Fiscalía de 1º Turno de Maldonado, que también elevó el caso al Ejecutivo y a la Embajada de Perú en Uruguay.

En redes sociales, Gustavo Eoque, uno de los denunciantes de la empresa Wassy, contó que no podían “ni salir”. “Nos tiene encerrado, ¿qué le hemos hecho? ¿Qué tendrá con nosotros?”, añadió y dijo: “Uno quiere ir a comprarse algo, una pastilla y una gaseosa y nada. Todo está encerrado, por todos lados”.

El hombre mostró todas las puertas que tenían candados y cadenas, para impedir que las personas pudieran salir del predio, de acuerdo con las imágenes grabadas el pasado fin de semana. “Mira cómo nos tiene a nosotros. Yo venía a trabajar pero ahora no quiere que hablemos, no sé”, añadió Eoque en referencia a uno de los encargados.

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) elevó una denuncia al Ministerio de Trabajo, que fue recibida por la cartera en las últimas horas.

El secretario general del Sunca, Michael Pistones, sostuvo en diálogo con FM Gente que los trabajadores terminaban su jornada laboral y eran trasladados a otro predio, donde los hacían pasar la noche bajo llaves.

“El dueño de la empresa era el que manejaba este tipo de conducta. Cuando él se iba, los que nos informan es que le pasaba candado a una portera, tipo un tejido, y dejaban a los compañeros del lado de adentro de la casa”, explicó.

Tanto CRIBA como Cipriani, a cargo de la obra del emblemático hotel de Punta del Este, repudiaron la situación y se desmarcaron de responsabilidades.