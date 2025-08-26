Tragedia en feriado: trabajador murió en obras donde se alzará nuevo shopping center

Un hombre de 51 años falleció en la tarde del lunes mientras trabajaba en la demolición de una antigua planta de elaboración de portland situada en María Orticochea y Garzón, predio en el que se instalará un nuevo shopping center y una torre de apartamentos.
El trabajador operaba una retroexcavadora cuando, en circunstancias a esclarecer, una torre de 12 metros de altura cayó sobre la máquina, provocándole la muerte. Otras personas trabajaban en la obra, pero ninguna de ellas sufrió lesiones.
Víctor Fagúndez, portavoz de la Dirección Nacional de Bomberos, dijo al noticiero Telenoche que, a priori, la obra cumpliría con las normas de seguridad, y serán pericias las que establecerán las causas del siniestro y la dinámica de los hechos.
Vecinos de la zona señalaron que el colapso de la estructura se hizo sentir en la zona. “Se movió todo, como si hubiera caído una bomba, fue impresionante”, resumió una mujer en declaraciones al citado medio.
