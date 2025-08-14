Contenido creado por Gonzalo Charquero
Locales

Duelo

Sunca anuncia paro nacional este viernes por la muerte de un trabajador en Mercedes

Fabián Aguilera, de 56 años, falleció luego de que un muro se derrumbará sobre él mientras reformaba una casa.

14.08.2025 13:21

Lectura: 1'

2025-08-14T13:21:00-03:00
Compartir en

Montevideo Portal

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) anunció un paro nacional parcial para este viernes 15 de agosto, entre las 9:00 y las 13:00 horas, por la muerte de un trabajador en un accidente laboral en la ciudad de Mercedes, en Soriano.

Fabián Aguilera, de 56 años, casado y padre de tres hijos mayores, realizaba tareas de reforma en una vivienda cuando parte de un muro se derrumbó sobre él en la mañana del miércoles 13.

Pese a ser trasladado de urgencia e internado en CTI, falleció en horas de la noche a causa de las lesiones.

Tal como informó Montevideo Portal, el fallecido era un exmurguista muy apreciado en Mercedes, con actividad en varias agrupaciones locales y que llegó a cantar en el Teatro de Verano de Montevideo. 

Montevideo Portal