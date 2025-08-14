Sunca anuncia paro nacional este viernes por la muerte de un trabajador en Mercedes

Montevideo Portal
El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) anunció un paro nacional parcial para este viernes 15 de agosto, entre las 9:00 y las 13:00 horas, por la muerte de un trabajador en un accidente laboral en la ciudad de Mercedes, en Soriano.
Fabián Aguilera, de 56 años, casado y padre de tres hijos mayores, realizaba tareas de reforma en una vivienda cuando parte de un muro se derrumbó sobre él en la mañana del miércoles 13.
Pese a ser trasladado de urgencia e internado en CTI, falleció en horas de la noche a causa de las lesiones.
Tal como informó Montevideo Portal, el fallecido era un exmurguista muy apreciado en Mercedes, con actividad en varias agrupaciones locales y que llegó a cantar en el Teatro de Verano de Montevideo.
