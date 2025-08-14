Tristeza: exmurguista murió aplastado por un muro en accidente laboral

Locales

Un trabajador falleció anoche en el sanatorio CAMS de la ciudad de Mercedes, a causa de las lesiones que sufriera esa mañana en un accidente laboral.

Según informara el medio local Agesor, el hecho ocurrió en una obra en construcción en las calles Eduardo Víctor Haedo y Florencio Sánchez. Allí, y en circunstancias a dilucidar, un muro se vino abajo y aplastó a un obrero, identificado como Fabián Aguilera.

El fallecido era un exmurguista muy apreciado en la localidad, con actividad en varias agrupaciones locales y que llegó a cantar en el Teatro de Verano de Montevideo. Tras conocerse la noticia de su deceso, el ámbito carnavalero mercedario manifestó su dolor.



Asimismo, el PIT-CNT Soriano emitió un comunicado en el que expresa “su profundo dolor y pesar ante el fallecimiento” del obrero, quien “lamentablemente perdió la vida cumpliendo con su labor”.