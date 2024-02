Suba de personas en situación de calle: Lema apuntó a Cosse y recordó dichos de Goyeneche

Política

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, protagonizó un intercambio con la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, por el aumento de la cantidad de gente en situación de calle que hay en la capital del país.

Luego de la inauguración del Espacio de Capacitación y Oportunidades Laborales (ECOS) dependiente de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), el ministro recordó que según un informe del Ministerio el Interior en 2023 salieron 25 personas por día de la cárcel, mientras que en 2019 fueron 18.

“Esto quiere decir que entran y egresan más personas. Para controlar el incide de reincidencia o evitar que se caiga en situaciones de calle hay que aumentar el aparato de contención y de respuesta. Desde el Mides hay cinco ejes para la estrategia pospenitenciaria y se están cumpliendo los cinco. La capacidad de llegada es mucho mayor”, afirmó Lema.

Y enumeró: “Está el plan de inclusión asistida, que es un piloto para 500 personas sin antecedentes en Uruguay. Se asigna un técnico social de referencia, se da una tarjeta social para gastos personales, para alimentación y se asigna un centro para pasar la noche. Además, se brinda asistencia legal y boletos para el desplazamiento diario”.

Consultado puntualmente por las declaraciones de Cosse, cuando afirmó que las personas en situación de calle se “ha disparado”, Lema respondió que los “tiempos han cambiado”.

“En su momento se hablaba del aumento en la capacidad de consumo, cuando el Frente Amplio era gobierno nacional y departamental. Por otro lado, la intendenta deja al descubierto otras ausencias y fallas, como es el uso indebido de espacios públicos. Cuando hay una persona haciendo uso indebido de espacio público, la ley de faltas establece que el Ministerio del Interior se tiene que encargar de la parte represiva, pero la que tiene que levantar los campamentos es la propia intendenta [sic]. Además, quienes promovieron la cultura de que vivir en la calle era un derecho fue la propia Intendencia de Montevideo”, apuntó Lema, en referencia a declaraciones durante el gobierno pasado de la actual directora de Relaciones Internacionales de la comuna, Fabiana Goyeneche.

En el momento que Goyeneche realizó esas declaraciones, se desempeñaba como directora de Desarrollo Social de la IM.

En 2018, la jerarca departamental había considerado que el fenómeno de las personas en situación de calle no podía ser abordado por “la prohibición ni la criminalización”, que entendía que las personas también “tenían derecho a estar en la calle”.

“Para nosotros vivir en la calle es una situación dramática y en mi equipo no podría estar ninguna persona que haya promovido la cultura de que vivir en la calle es un derecho. Es la posición más simplista. Es como decir: ‘Hacen uso de un derecho y nosotros no tenemos la responsabilidad de actuar”, cuestionó Lema.

“Campeón de las excusas”

En tanto, Cosse fue consultada este martes por las acusaciones de Lema y respondió que “el gobierno es el campeón de las excusas”.

“Para todo tiene una excusa. Cuando no es la pandemia, es el Frente Amplio. Dijeron que iban a estar preparados y no lo han demostrado. Tenemos, según los datos, 3.000 personas en situación de calle. Mi percepción, y no solo la mía, es que son muchos más. El gobierno no ha llevado adelante políticas sociales. La responsabilidad de solucionar el tema de las personas en situación de calle es del Mides. Esa falta de políticas sociales es cubierta por acciones de la intendencia”, replicó Cosse, que reivindicó la gestión del FA en tema de pobreza e indigencia.

La intendenta informó además, según consignó el periodista Leonardo Sarro, que en 2023 la IM recibió 2.000 denuncias por personas en situación de calle en total en 2023, mientras que en los dos meses que van de 2024 se recibieron 450.

“Si lo proyectamos implica un aumento de alrededor del 40% con respecto al año pasado”, dijo Cosse.

