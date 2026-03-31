Suba de combustibles: taxis de Montevideo implementarán una readecuación en su tarifa

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El anuncio del gobierno de la suba del 7% en el precio de los combustibles a partir de este miércoles 1º de abril tanto para el gasoil, el supergás y la nafta repercute en otros servicios de transporte, como el taxi, que ajustará su tarifa, indicó Óscar Dourado, presidente de la gremial del taxi.

En diálogo con Telenoche, Dourado señaló que los precios de los taxis en Montevideo tendrán una readecuación “previsible y necesaria”. La razón, dijo el presidente de la gremial, tiene que ver con que tienen “muchos coches a nafta”, que provocan “una incidencia importantísima en el costo del taxi”.

“En un taxímetro a nafta, es probable que sea más el gasto que tenemos en combustible que el salario”, dijo Dourado. En esa línea, dijo que desde la gremial han realizado adecuaciones “una vez por año” y con “porcentajes muy pequeños”.

“Pensamos, en este caso, hacerlo de la misma manera. También, lo hemos hablado con el Ministerio de Economía, las adecuaciones de tarifas cuando sean necesarias, cada seis meses, para que no tengan un atraso en el cobro del taxímetro que afecta directamente a la familia del taxi”, agregó el presidente de la gremial.

Dourado insistió en que “preocupa mucho que el ciudadano pueda acceder al taxímetro, que es un precio de referencia hoy”. “Nosotros atendemos a la población de menores recursos y tenemos que estar cerca de ellos, así como también de otra población que puede adquirir el servicio del taxímetro con comodidad”, expresó.

El presidente de la gremial dijo que los taxis tienen “un precio justo, que está valorado, está establecido y nunca representa una sorpresa para quienes lo usan”.

El precio de la nafta súper, desde el 1º de abril, será de $ 82,27 (un aumento de $ 5,39) y el del gasoil 50S será de $ 50,63 (un aumento de $ 3,31), indicó el gobierno a través de un comunicado conjunto de ambas carteras. El supergás, en tanto, quedará en $ 94,65 (un aumento de $ 6,19). La decisión del gobierno tiene que ver con la situación global por la guerra de Medio Oriente, que encareció el precio del petróleo.