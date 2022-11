Sturla presentó balconera nueva y dijo que espera que el Senado rechace ley de eutanasia

Política

La Iglesia Católica de Montevideo lanzó este jueves la campaña Navidad con Jesús, con la presentación para la festividad de un nuevo diseño de la balconera, que se propone sea colocada el próximo 8 de diciembre.

En un comunicado difundido por la Iglesia Católica se expresó que, “a nivel internacional, este año estuvo marcado por el conflicto Rusia y Ucrania, entre otros varios conflictos que amenazan la paz y la dignidad humana”.

“En nuestro país se ha planteado una fuerte discusión sobre la eutanasia, cuestionando o relativizando el derecho irrenunciable de toda persona a la vida. Por otra parte, nos sigue golpeando la dura problemática del suicidio y su tendencia al alza. Los cristianos somos constructores de una cultura de la vida, buscamos cuidarla y celebrarla. Conocimos un Dios cercano, que nos ama inmensamente y que nos enseña a tender siempre la mano a los hermanos en el camino. Esta vivencia nos llena de alegría, por esto el lema para este año es ‘Celebremos la vida’, porque, a pesar de las contrariedades, siempre la vida puede más”, señaló la institución religiosa en un comunicado.

Por su parte, el cardenal Daniel Sturla insistió en conferencia de prensa sobre la “defensa de la vida” y el proyecto de ley sobre la eutanasia que tiene media sanción en el Parlamento.

“Es importante que se haya tomado tiempo. Que no se haya ido a las corridas con una ley que no es como otras leyes que afectan aspectos de la vida cotidiana. Toca elementos éticos fundamentales para toda persona y para la profesión médica, que va a estar directamente afectada. Me parece positivo se haya dejado para [votar] el año que viene. Segundo, muchas se agitan fantasmas con respecto a situaciones muy dolorosas que existen y por eso las contempla el Código uruguayo cuando habla de la muerte piadosa. No se tiene en cuenta la mentalidad que crea porque toda ley tiene un valor pedagógico”, afirmó Sturla.

En esta línea, el cardenal afirmó “que la mentalidad que crea es que hay vidas descartables o vidas no dignas de ser vividas”.

“Ese es el gravísimo error que se comete y puede llevar a situaciones muy difíciles. No quiero estar en la piel de los médicos que deben tomar decisiones. La Iglesia se opone a lo que se llama el ensañamiento terapéutico, a prolongar la vida cuando está en etapa terminal. La Iglesia está de acuerdo con aquella medicina paliativa que, en determinado momento, puede llegar a quitar la consciencia a la persona para aliviar el dolor”, afirmó.

Con respecto a un posible veto del presidente en caso de que sea aprobada la ley, Sturla dijo que se “trata de una decisión muy personal” de Luis Lacalle Pou.

“Por supuesto, él se ha comprometido y ha dicho que está a favor de la cultura de la vida y entiendo que, en este caso, implica tomar la decisión que en su consciencia juzgue conveniente. Ojalá sea la de vetarla. Confío que antes los senadores tengan la sabiduría de poder rechazar este proyecto”, concluyó.

Este jueves, la Iglesia Católica tendrá un evento sobre la hora 19 en la Catedral Metropolitana, para lanzar una “Navidad para la paz”.

