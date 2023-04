Sturla celebró la "alegría" de la Pascua con un chiste sobre un borracho sin libreta

Locales

Montevideo Portal

El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, brindó este domingo de Pascua como cada año la Misa de Resurrección, en lo que representa el final de la Semana Santa para los creyentes católicos.

El líder de la Iglesia Católica en Uruguay dijo a los fieles presentes que si están “en un momento difícil” tengan en cuenta que “Cristo ha vencido”.

“Cristo ha vencido el mal, el pecado, la muerte. No hay ninguna tiniebla u oscuridad que no pueda ser iluminada por Cristo. Si estás en dificultades, precisamente, Cristo es la victoria. No hay oscuridad que pueda disipar la luz de Cristo”, afirmó.

A los 20 minutos de empezada la Misa, el cardenal se tomó animó a realizar un chiste, un clásico de la Misa de Resurrección, según consignó la Iglesia Católica de Montevideo desde su cuenta de Twitter.

“Iba un señor manejando en la Ruta Interbalnearia y es parado por la Policía Caminera. El hombre correctamente se hace a un costado. Para la Caminera adelante y al bajar el policía le dice que lo quiere felicitar. ‘Desde Caminera estamos viendo quienes son los mejores choferes de esta semana y usted acaba de recibir el premio porque ha hecho todo de forma correcta. Le voy a entregar el premio que son US$ 100’”, relató Sturla que dijo el policía.

Ante esto, la respuesta del hombre fue: “’¡Qué bien que me viene para sacar la libreta!'. Entonces, la señora, que iba al lado, le dice: 'Oficial, no le haga caso, cuando está borracho dice cualquier cosa' y todavía la suegra le dice: ¡'Yo sabía que nos iba a ir mal en este auto robado!'".

Y si hablamos de la homilía del Card. @DanielSturla... ¡imposible pasar por alto su chiste al comenzar la prédica de la Santa Misa! ?? ¡Vivamos con alegría la Pascua de Resurrección! ? #SemanaSantaUy pic.twitter.com/M3AQfahnTD — IglesiaCatólicaMdeo (@ICM_uy) April 9, 2023

Montevideo Portal