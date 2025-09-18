Spinetti designó a una expareja como adjunto en su oficina; evalúan citarla al Parlamento

Política

La titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Alejandra Collette Spinetti, fue expulsada este miércoles del sector Participación, Acción e Integración Social (PAIS) del Frente Amplio por “amplias diferencias” con “algunas decisiones políticas tomadas” desde su asunción.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal, la profesora designó durante su gestión a una expareja para que trabaje con ella como adjunto en su oficina. Se trata de Thomas Bertón, quien se desempeñó anteriormente como secretario en ANEP y es oriundo de Colonia.

Luego de que se divulgara la noticia sobre la contratación, el diputado colorado Felipe Schipani anunció que se planteará en la bancada de su partido la posibilidad de citarla al Parlamento para que “brinde explicaciones” por las “graves consideraciones” realizadas por su sector político.

El líder del sector PAIS, Miguel Sejas, aclaró a Montevideo Portal que la expulsión de Spinetti del sector no tuvo que ver con la contratación de Bertón ni por el espectáculo drag que se llevó adelante el pasado lunes en Torre Ejecutiva en el marco del mes de la diversidad.

El dirigente argumentó que los motivos que llevaron a comunicar la decisión al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, fueron, entre otros, que la titular de la secretaría no los “representa”.

Sejas dijo que PAIS entiende que el funcionamiento de la Secretaría de Derechos Humanos “debe tener una visión mucho más amplia de lo que son los derechos humanos”. “No se puede centralizar los derechos humanos en algunos pocos colectivos, que sí tienen derechos vulnerados, pero que no son los únicos”, detalló.

En diálogo con Montevideo Portal, Spinetti consideró que el comunicado emitido fue “antiético” y una “vergüenza para el sector”. “Nunca tuve el respaldo político del sector; yo tuve el respaldo de personas del MPP y tengo apoyo de la sociedad civil, que es lo que me interesa”, consideró.

En la misiva, PAIS también hace hincapié en que Spinetti no está haciendo aportes económicos al sector, algo que ella confirmó. Sobre esto, Sejas aseguró: “El aporte al sector fue lo que hablamos originalmente con ella. Si entiende que no, no le insistimos más nosotros y tema terminado, pero sí ponemos en el comunicado que, para nosotros, ese compromiso económico es un compromiso ético”.