Soledad: cuerpo “antiguo” era de alguien cuya ausencia nadie había reportado

Policiales

El pasado 7 de enero se produjo un macabro hallazgo en la ciudad de Durazno.

Tal como informáramos, el cuerpo de un hombre fue encontrado zona del Puerto de los Barriles, en el este de la capital departamental y a orillas del río Yí. Los restos estaban a pocos metros del Monumento al Amor, escultura del artista Juan Despaux, inaugurada en 2019.

En ese momento se informó que el cuerpo correspondía a un varón y que el deceso se habría producido mucho tiempo atrás. Por esa razón, en primera instancia no fue posible identificar al fallecido ni conocer las causas del deceso.

En las últimas horas, la Jefatura de Policía de Durazno informó que las muestras de ADN tomadas del cuerpo permitieron establecer que se trataba de un hombre de 58 años, vecino de la capital duraznense.

El informe —que no incluye la identidad del fallecido— destaca que en el cuerpo no se encontraron señales de violencia, y concluye que la muerte habría sido causada por un accidente o bien por autoeliminación.

Asimismo, detalla que a pesar de que el deceso se habría producido hace bastante tiempo, nadie había denunciado la ausencia del individuo.