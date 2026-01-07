Durazno: investigan hallazgo de cadáver de larga data cerca del Monumento al Amor

La Jefatura de Policía de Durazno procura identificar restos humanos encontrados este miércoles en la zona del Puerto de los Barriles, en el este de la capital departamental y a orillas del río Yí.
Según informara el periodista local Fabrizio Volpe, el cuerpo correspondería a un varón y el deceso se habría producido hace largo tiempo. Por eso mismo, las autoridades descartaron que se tratase de una persona cuya ausencia fue denunciada en las últimas horas.
De acuerdo con el citado informe, los restos fueron localizados a pocos metros del Monumento al Amor, escultura del artista Juan Despaux, inaugurada en 2019.
A estas horas se procura identificar al fallecido y también conocer las causas de su deceso.
