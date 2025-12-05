Locales

Sofocante: MetSul advierte a Uruguay por episodio de calor extremo antes de tormentas

El observatorio meteorológico MetSul emitió un aviso para este fin de semana en el que advierte a Uruguay por la llegada de “una gran masa de aire caliente” que “cubre la parte central del continente y ganará fuerza” en las próximas horas.

Las máximas superarán los 40 °C en países como Argentina, Paraguay, el norte de Uruguay y el estado fronterizo de Brasil, Río Grande del Sur.

Se espera que sobre el sábado, las máximas comiencen a subir en la región llegando al entorno de los 41 °C sobre el mediodía. En algunas ciudades brasileñas, como Porto Alegre, serán “las más altas desde el verano pasado”.

El domingo, en tanto, el calor disminuirá con respecto al sábado pero se mantendrá en niveles elevados.

El fenómeno, como explicó el meteorólogo uruguayo Nubel Cisneros a Montevideo Portal, se da horas antes de que arribe a la región un ciclón extratropical. Cisneros indicó que las tormentas serán fuertes producto del choque de dos masas de aire: una caliente y otra fría.

