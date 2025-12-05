“A tener mucho cuidado”: meteorólogo confirma llegada de ciclón extratropical a Uruguay

Locales

Montevideo Portal

El meteorólogo Nubel Cisneros se refirió al ciclón extratropical que se prevé para Uruguay a partir del próximo lunes, que se intensificará entre la madrugada de ese día y la del martes.

Cisneros, en diálogo con Montevideo Portal, indicó que el fenómeno llega producto del intenso calor que azotará a Uruguay durante el fin de semana. Precisamente, explicó que ingresará a tierras locales por el norte del país, luego de llegar en primera instancia al estado brasileño de Río Grande del Sur.

Los departamentos que afectará con más fuerza serán Cerro Largo, Rivera, parte de Rocha y Artigas. Luego, se desplazará por el resto del territorio nacional y se prevé que su prevalencia sea hasta el miércoles en la mañana.

Cisneros se refirió a la intensidad del fenómeno y dijo que se debe tener cuidado en las primeras horas en que se desarrollará el ciclón. “No se descartan vientos y tormentas muy fuertes. A tener mucho cuidado”, sostuvo el experto.

El meteorólogo sostuvo que el choque de las masas de aire fría y caliente se dará luego de un fin de semana “agobiante”, con temperaturas que en algunos departamentos superarán los 40 °C.

El sitio especializado Windy coincide con los previsto por Cisneros y muestra el avance del fenómeno a partir del lunes en la noche.

Montevideo Portal