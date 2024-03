Sodano fue denunciado por su expareja por incumplir medidas cautelares, pero él lo niega

Judiciales

Por Aníbal Falco

En octubre de 2023, el diputado de Cabildo Abierto Martín Sodano fue denunciado por su expareja por violencia doméstica, amparada en la Ley 19.580 (Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género).

En el caso intervino el Juzgado de Familia Especializado de 5º Turno, a cargo del juez Juan March, que finalmente dictó medidas cautelares contra el representante, con la prohibición por 180 días de acercarse a la víctima a un radio de 500 metros, así como la imposibilidad de comunicarse.

Sin embargo, en una nueva audiencia ocurrida el 22 de febrero de este año, la víctima denunció que Sodano incumplió con las medidas cautelares dispuestas por la Justicia.

En particular, la denunciante —con quien Sodano estuvo en pareja en varias etapas de su vida— señaló que el pasado 23 de enero, cuando salía de su vivienda, él “circulaba en su camioneta por la misma calle que vive la mujer”.

Según el documento judicial, al que tuvo acceso Montevideo Portal, Sodano la siguió por las calles Hipólito Yrigoyen, avenida Italia y Rivera.

De acuerdo con el relato de la mujer ante la jueza, en un momento quedó al lado de su auto y pudo visualizar que era él, quien además le manifestó algo desde su vehículo.

La víctima denunciante también señaló que ocurrió otro episodio el 8 de febrero, cerca de la hora 23, cuando desde el balcón de su vivienda “ve que el denunciado pasa en su camioneta por la calle de su casa, y le toca bocina”. Este hecho fue notificado al 911, según consta en la resolución judicial, que agrega que la víctima “se mostró nerviosa y expresa encontrarse insegura al encontrarse al denunciado en la calle”.

Tras la solicitud por parte de los representantes legales de la mujer de que se prorroguen las medidas cautelares, se coloque un dispositivo electromagnético (tobillera) y se remita el testimonio a Fiscalía, la jueza Soledad Nin dio lugar a algunos de los pedidos, pero no a todos.

Denuncia falsa

En el caso de Sodano, el diputado negó los hechos relatados por la denunciante y manifestó que, aunque viven a 10 cuadras de distancia, “es la mujer la que se acerca a su casa”. En esta línea, el diputado de Cabildo Abierto solicitó además se recabe información de las cámaras de la Dirección de Videovigilancia, Analítica y Relevamiento Urbano del Ministerio del Interior (Divaru) para constatar su versión.

En definitiva, Nin entendió que la denuncia “de incumplimientos amerita la prórroga de las medidas cautelares dispuestas, así como la intimación al fiel cumplimiento de las mismas”. A su vez, se remitieron los testimonios de las actuaciones a Fiscalía.

“En cuanto a la colocación de una tobillera, no se hará lugar al pedido por el momento, sin perjuicio de que pueda hacerse en el futuro. En primer lugar, hay versiones contradictorias de los eventos de incumplimiento denunciados, sin la presencia de testigos o terceros. La única foto que tiene la víctima es de la camioneta del denunciado, pero está lejos sin poder visualizarse ni matrícula ni conductor”, consignó la magistrada.

No obstante, Nin justificó la decisión de prorrogar las medidas cautelares de no acercarse por 180 días y la imposibilidad de comunicarse basada en “los incumplimientos denunciados, que aun cuando no hayan sido constatados, ameritan la prórroga de las medidas, así como también el miedo e inseguridad de la víctima demostrados en la audiencia”.

Nin argumentó que, con base en la Ley 19.580, se toma la resolución para “procurar la protección de la mujer contra toda forma de violencia basada en género, priorizando adoptar todas las medidas necesarias para la seguridad de la víctima”.

“Rige en la materia el criterio de prevención, reconociendo el derecho de toda mujer y víctima de violencia a recibir protección judicial, inmediata y preventiva. Dicho principio, según doctrina y jurisprudencia en la materia, está dirigido a evitar daños graves e irreversibles”, afirmó la jueza en su dictamen.

Consultado por Montevideo Portal, Sodano también negó haber incumplido con las medidas cautelares y remarcó nuevamente que la denuncia original por violencia doméstica es falsa. Además, aseguró que fue él quien decidió separarse de su expareja y que la denuncia fue hecha a las pocas semanas, cuando retomó el vínculo con la madre de sus hijos.

Según supo Montevideo Portal, el representante legal de Sodano presentó un recurso de apelación sobre la resolución de la jueza Nin. Desde el ámbito del diputado consideran y reafirman que no hubo ninguna situación de violencia de género.

