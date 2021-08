Situación de radares “no tuvo nada que ver” en accidente en Sierra de las Ánimas

Policiales

La autoridad máxima de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura (DINACIA), Gaetano Battagliese Palladino, brindó una conferencia de prensa este lunes luego de que fuera encontrado el avión que se estrelló en la Sierra de las Ánimas, donde informó sobre los elementos que tiene la dirección sobre el accidente.

Según informó Battagliese, la aeronave despegó de San Fernando a las 11:30 horas por lo que debería haber llegado al corredor visual del Aeropuerto Internacional Laguna del Sauce a las 13:15 horas. Al no tener información sobre el aterrizaje, luego de 10 minutos de no saber nada, la torre de control activó el protocolo que se utiliza en este tipo de casos con el Grupo de Búsqueda y Rescate de la Fuerza Aérea.

"Posterior a ello, y luego de estudiar la situación, el grupo procedió a la búsqueda de la aeronave con las consecuencias que ustedes saben, encontrándose dicha aeronave en Sierra de las Ánimas con la tripulación lamentablemente fallecida. Eso es lo que tenemos por ahora, está trabajando Fuerza Aérea, Fiscalía para poder retirar los restos. Indudablemente es una zona bastante inaccesible por tierra y está actuando la Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación (CIAIA) dependiente del Ministerio de Defensa Nacional con el protocolo", explicó el director nacional de la Dinacia.

En este sentido, explicó que se trataba de un vuelo de aviación en general que iba a utilizar un "corredor visual" para "evitar la zona más congestionada". "Es un vuelo pura y exclusivamente visual, o sea, se hace ese plan de vuelo y se vuela pasando por la Isla Martín García, Nueva Helvecia y luego puede derivarse a Carrasco o Laguna del Sauce", indicó

Consultado sobre si se sabe o si hay una presunción de los motivos del siniestro, Battagliese prefirió no darlos porque -según dijo- en estos casos no se puede hacer suposiciones. En este caso, aseguró que hay que dejar que actúe la CIAIA con los elementos que existan. En este sentido, informó que la comisión trabaja con tres factores fundamentales: el material, el humano y el medioambiental.

"Con el estudio de esos tres factores y siguiendo la secuencia del vuelo se podrá determinar qué fue lo que sucedió", explicó.

"LA CIAIA va a determinar en qué condiciones se encontraban en ese punto. Los pilotos si hacen un plan de vuelo visual tendrían que estar visual, pero no se puede determinar qué sucedió hasta realmente los investiguen", agregó.

En referencia a la posibilidad de que el accidente haya ocurrido por la conocida situación de los radares en Uruguay, el director explicó que "no tuvo nada que ver con esa situación" porque el vuelo era "indudablemente visual". Agregó que este tipo de vuelo de baja altura los sensores radares pueden colaborar o no, pero reconoció que el objetivo de este vuelo era "visual y con comunicación radial".

Finalmente, con respecto a las comunicaciones que se viralizaron, Battagliese indicó "esa comunicación no es oficial". "Ustedes saben que por cualquier aplicación se puede obtener algún diálogo, no se sabe realmente con quien se comunicó si con la torre de Laguna del Sauce, si con el control de Montevideo. No sé si es real esa comunicación porque la comunicación oficial va a ser de las grabaciones del vuelo", comunicó, y aclaró que este tipo de aeronaves no tienen la "caja negra", que es donde queda registrada toda la comunicación que tuvo ese vehículo.

Por último, el titular de la Dinacia fue consultado sobre si se conocía el motivo del viaje. Respondió que ese asunto no es incumbencia ni de la Dinacia ni de los controles. "Nosotros controlamos la seguridad de los vuelos y el plan de vuelo era que partían de San Fernando y aterrizar en Laguna del Sauce", concluyó.

