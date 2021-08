Falla total de radares dejó a Uruguay sin servicio de control aéreo por casi 7 horas

Locales

Los aeropuertos del país afrontan una situación delicada desde el pasado mes de mayo y que se agravó en el mes de mayo. Es que el sistema de radares del país sufrió una falla que llevó a que la actividad aérea sea mínima, según informó a fines de julio el semanario Búsqueda.

"La situación actual no puede ser. No deberíamos trabajar en estas condiciones", dijo el presidente de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay (Actau), Pablo Paseyro. Asimismo, agregó que, si bien no hay probabilidad de accidentes aéreos por el escaso nivel de tráfico, "no se debería minimizar" de esta forma las condiciones. Fuentes técnicas consultadas por Montevideo Portal indicaron que la situación era "muy precaria".

Actualmente, el Uruguay cuenta con un sistema de cinco radares: tres de la aviación civil, dos en el Aeropuerto de Carrasco y uno en Durazno, y dos militares, uno en Santa Clara del Olimar y otro móvil. El semanario informó en su momento que los radares de Carrasco estaban fuera de servicio (y se mantienen así) por lo cual la terminal está sin cobertura para salidas y llegadas, y lo civil se mantiene con el de Durazno.

No obstante, en la jornada del pasado domingo hubo un resentimiento en el radar de Durazno lo que provocó que el espacio uruguayo aéreo se clasifique como "no controlado por falla radar total", informó la cuenta de Twitter Aeronáutica Uruguay y confirmó Montevideo Portal.

Normalmente el vuelo 702 de @KLM sobrevuela espacio aéreo Uruguayo para acortar su ruta, lo que significa un ahorro de combustible.



La última información aeronautica publicada hoy, indica que todo nuestro espacio aéreo se reclasifica como ??NO CONTROLADO POR FALLA RADAR TOTAL?? pic.twitter.com/uHxSuWr63c — Aeronáutica Uruguay (@aeronauticauy) August 1, 2021

????Información NOTAM, publicada por la DINACIA en su sitio web https://t.co/nwxazKzyaE (que son avisos que se brinda al medio aeronáutico en tiempo real cuando equipos, espacios aéreos, aeropuertos u otra información relativa al vuelo se encuentra alterada de la operativa normal) pic.twitter.com/XW5Evcy9ry — Aeronáutica Uruguay (@aeronauticauy) August 1, 2021

#FallaRadar | ??Actualizamos??



- ?Radar Durazno que hoy estuvo fuera de servicio, se encuentra nuevamente operativo (permitiendo sobre vuelos del territorio).



- ??Radares de Carrasco continuan fuera de servicio. — Aeronáutica Uruguay (@aeronauticauy) August 1, 2021

Las fuentes consultadas aseguraron que el traspié que sufrió el último radar en funcionamiento hizo que la situación "precaria" se convirtiera en "nada". Ese radar, según dijeron, estaba sin respaldo y sin energía secundaria: "Estaba todo agarrado con piolines", dijeron.

Como consecuencia de esta caída, no hubo servicio de control del tránsito aéreo y las aerolíneas no pudieron volar por territorio uruguayo. "Es claro que esquivan el espacio aéreo uruguayo. Ninguna aerolínea seria te vuela sin control de tránsito aéreo porque hay un tema de seguros y un montón de cosas más que ellos no se pueden hacer cargo de eso, además de que es peligroso. No hay nadie responsable, el único responsable es la aerolínea y el piloto de un espacio donde están inmersos, desconocen la realidad, lo que está pasando y cómo evoluciona la situación", indicaron las fuentes técnicas consultadas.

Según supo Montevideo Portal, Uruguay no tuvo control del espacio aéreo durante diez horas. El inconveniente comenzó sobre las 10:00 horas y finalizó a las 20:00. Sin embargo, en un comunicado publicado a las 16:58 de este domingo, la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) informó que el radar de Durazno fue reestablecido y que se podían "efectuar controles aéreos que permiten la llegada y salida de vuelos internacionales".

Las fuentes aseguraron que con este arreglo "se volvió a la semana pasada", donde están "absolutamente precarios", operando aviones cada 20 y 40 minutos y uno a la vez cuando la capacidad teórica es superior.

"Nosotros habitualmente funcionábamos con cinco radares y ahora, de esos cinco, no tenemos ninguno. Tenemos solo el de Durazno, que además de ser un radar secundario y que tiene un millón de limitaciones, solo ve hasta más o menos 3 mil metros de altura. De ahí para abajo, la onda se propaga rectilínea y no ve para abajo. Es la limitación propia del radar, llega un momento que, cuando más lejos estás del centro de la antena, más arriba agarra la onda y menos abajo. Todo lo que es la aproximación y todo el tránsito de lo que es la zona costera donde tenemos más tránsito de entrada y de salida no se ve. Totalmente a ciegas", concluyeron.

