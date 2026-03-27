Sistema de pagos minorista: 80% de montos operados fue gestionado con medios electrónicos

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El Banco Central del Uruguay (BCU) divulgó el reporte del Sistema de Pagos Minorista correspondiente al segundo semestre de 2025, que marcó un nuevo avance de los medios electrónicos de pago como la modalidad preferida por los uruguayos para realizar transacciones.

En el segundo semestre del año, el 80% de los montos totales operados fueron gestionados con medios de pago electrónicos, según el Índice de Pagos Electrónicos Tradicionales (IPET). El indicador compara, para agentes bancarizados, los montos de operaciones con instrumentos electrónicos y los de mecanismos tradicionales, como retiros de efectivo o cheques.

El reporte divulgado este viernes señaló que la tendencia al alza se explica tanto por el incremento de las transacciones realizadas por medios digitales como por la reducción de operaciones con cheques y retiro de efectivo.

En el primer semestre del año pasado, el indicador estaba en 79% y en el primer semestre de 2022 en 68%. En tanto, en el primer semestre de 2021 los pagos electrónicos eran el 64%, en el primer semestre de 2020 de 57%, y en el mismo período de 2019 fueron el 46%.

Débito, crédito y dinero electrónico

Al considerar en particular el mercado de tarjetas de débito, crédito y de dinero electrónico, el BCU indicó en su reporte semestral que el volumen total operado en el país con tarjetas de débito tuvo un incremento de 16% en relación con el segundo semestre de 2024. Por su parte, el monto total operado en Uruguay, medido en pesos constantes, registró un incremento interanual de 9%.

En cuanto a tarjetas de crédito, el volumen operado en el territorio durante el segundo semestre del año pasado se incrementó un 9% en comparación con el mismo período del año anterior. En tanto, el monto total operado tuvo una suba interanual de 8%, medido en pesos constantes.

El reporte del BCU también señaló que el volumen total operado con dinero electrónico verificó un aumento de 39% interanual. En cuanto al monto, el incremento fue del 20%.

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