Sistema de pagos minorista: 79% de montos operados fue gestionado con medios electrónicos

El Banco Central del Uruguay (BCU) divulgó el reporte del Sistema de Pagos Minorista correspondiente al primer semestre de 2025, que marcó un nuevo avance de los medios electrónicos de pago como la modalidad preferida por los uruguayos para realizar transacciones.

En el primer semestre del año, el 79% de los montos totales operados fueron gestionados con medios de pago electrónicos, según el Índice de Pagos Electrónicos Tradicionales (IPET). El indicador compara, para agentes bancarizados, los montos de operaciones con instrumentos electrónicos y los de mecanismos tradicionales, como retiros de efectivo o cheques.

El reporte divulgado este lunes señaló que la tendencia al alza se explica tanto por el incremento de las transacciones realizadas por medios digitales como por la reducción de operaciones con cheques y retiro de efectivo.

En el segundo semestre del año pasado, el indicador estaba en 77,4% y en el primer semestre de 2022 en 68%. En tanto, en el primer semestre de 2021 los pagos electrónicos eran el 64%, en el primer semestre de 2020 de 57%, y en el mismo período de 2019 fueron el 46%.

Débito, crédito y dinero electrónico

Al considerar en particular el mercado de tarjetas de débito, crédito y de dinero electrónico, el BCU indicó en su reporte semestral que el volumen total operado en el país con tarjetas de débito tuvo un incremento de 16% en relación con el primer semestre de 2024. Por su parte, el monto total operado en Uruguay, medido en pesos constantes, registró un incremento interanual de 10%.

En cuanto a tarjetas de crédito, el volumen operado en el territorio durante el primer semestre de este año se incrementó un 10% en comparación con el mismo período del año anterior. En tanto, el monto total operado tuvo una suba interanual de 12%, medido en pesos constantes.

El reporte del BCU también señaló que el volumen total operado con dinero electrónico verificó un aumento de 33% interanual. En cuanto al monto, el incremento fue del 20%.

