Sindicatos policiales piden información a Interior por corrupción en el caso Penadés

Dirigentes de sindicatos policiales presentaron el pasado martes una “petición calificada” ante el Ministerio del Interior (MI) para saber si sus datos personales fueron utilizados de manera ilegal por la Oficina de Información Táctica (OIT) del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que fue dirigida por Carlos Taroco, condenado por la revelación de secretos y asociación para delinquir en el caso Penadés.

Los pedidos de información fueron realizados por Alfredo Olivera, dirigente sindical de Policía Caminera; Luis Cetrángolo, del sindicato policial de Artigas, y Rudeber Montelongo, del Sindicato de Policías Agremiados Canarios.

Según supo Montevideo Portal, el pedido al MI es busca determinar si algún integrante de la OIT accedió a sus datos personales a través de sistemas oficiales, para “tareas de inteligencia o vigilancia ilegal”, lo que sería una violación de la ley 18.331 de Protección de Datos Personales.

Los sindicatos sostienen que realizan los pedidos debido a “antecedentes recientes y de público conocimiento que dan cuenta de prácticas de espionaje o vigilancia ilegal por parte de organismos estatales durante el anterior gobierno”, y casos de “seguimiento” a los exsenadores Charles Carrera y Mario Bergara, “quienes fueron objeto de fichajes y pesquisas ilegales coordinadas por el excustodio presidencial Alejandro Astesiano, en colaboración con privados, con el objetivo de deslegitimarlos políticamente”, asegura el documento al que accedió Montevideo Portal.

En paralelo, la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia Nacional del Parlamento recibió a fines de octubre la denuncia formal de los sindicatos junto con ese informe jurídico. Según la versión taquigráfica de la sesión, a la que accedió Montevideo Portal, dos senadores abandonaron la sesión antes de escuchar a los denunciantes, lo que dejó a la comisión sin cuórum e impidió que se tratara el caso.

