Sindicatos policiales coinciden en que reforma jubilatoria “quita derechos” a efectivos

El Sifpom y el Sidepac entienden que el anteproyecto no contempla la insalubridad del trabajo de funcionarios del INR y de Bomberos.

La coalición multicolor acordó el lunes el anteproyecto de la Reforma de Seguridad Social, que se convertirá en proyecto este viernes luego de que los ministros que integran el Poder Ejecutivo la firmen. Luego de conocida la noticia, existieron diversas repercusiones, a favor y en contra. Una de ellas fue la de los policías del departamento de Canelones, nucleados en el Sindicato de Policías Agremiados Canarios (Sidepac).

“¿Dónde está el apoyo a la policía en materia de seguridad social?”, dice el título del comunicado, en el que hacen referencia a la nueva legislatura y a la “infinidad de veces” que escucharon por parte de los políticos de que iban a “apoyar a la policía”.

“El proyecto de reforma a la seguridad social, en lo que compete a lo policial, no está siendo tratado con seriedad y mucho menos con personas idóneas en la materia. No se ha puesto sobre la mesa el gran tema a discutir: la insalubridad en el servicio policial, un tema tabú para las autoridades y especialistas”, señala el texto.

En este sentido, especifican que los efectivos que trabajan en los centros de reclusión y explican que “día a día se enfrentan a situaciones límites”, un tema que a su consideración “debería ser tratado seriamente” y no con el fin de que una caja “deje de tener déficit”. “Que esta reforma no se mire con fines recaudatorios o de ahorro, el fin debería ser la humanidad y la salud del trabajador”, indica.

Luego, en un apartado del comunicado, hacen un reclamo al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en el que le cuestionan dónde está el apoyo salarial ya que no llegan a fin de mes, así como el apoyo en dar participación en la negociación colectiva, vivienda y salud.

“¿Dónde está usted defendiendo la Reforma de Seguridad Social, que es nefasta para la policía? ¿Dónde está el apoyo en la igualdad en que usted mira un sindicato y otro? ¿Dónde está la defensa en las certificaciones médicas y posibles alternativas? ¿Dónde está el apoyo que usted defiende y pregona?”, concluye el comunicado.

La opinión del Sifpom

La vicepresidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), Patricia Noy, fue consultada por Montevideo Portal sobre si fueron contempladas las visiones del gremio en la reforma de la seguridad social. Respondió negativamente y afirmó que con este anteproyecto “se quitan derechos” a los policías.

“No nos queríamos pronunciar porque veníamos teniendo reuniones con Rodolfo Saldain, pero luego de esta última reunión que tuvimos, que fue la tercera, se presentaron cosas que no venían en el proyecto inicial. Nos dijeron que hubo cosas que no iban a cambiar y que no había negociación, entonces ahí nos pronunciamos de que hay varios puntos en la reforma que quitan de derechos a los policías”, indicó.

En este sentido, explicó con ejemplos cuáles son los derechos que se pierden. En primer lugar, aseguró que el policía que pasaba al Subsidio Transitorio de Incapacidad Policial (STIP) percibía el 65% de sus haberes y ahora, con la reforma, pasará a tener una base del 45%, es decir, una “baja importante en el porcentaje”.

“Teníamos de 3 a 5 años que se podía estar en el STIP, dependiendo de la incapacidad que se adquiría, ahora baja a 18 meses”, agregó, y explicó que los policías pretenden hacer hincapié en que se busque el origen de las patologías que se adquieren en el servicio.

“Con la modificación que se va a hacer un policía —sin importar si tiene 2, 20 o 25 años de servicio— puede pasar al STIP por alguna patología, y no tiene que ver con que le pegue un tiro o tenga un accidente; a veces se adquieren patologías dentro del servicio como las enfermedades psíquicas debido a la persecución de los superiores o la complejidad de la tarea, que eso conlleva a un tema mental que se adquiere dentro de la función”, comunicó.

“Hoy en día, con la modificación, el policía cuando adquiere alguna patología de ese estilo, a los 18 meses, si no se recuperó y no encuadra en un nexo causal de jubilación, directamente queda sin trabajo. Con 20 años o más de servicio lo que tenés que hacer es salir a buscar otro trabajo”, criticó.

Finalmente, coincidió con el reclamo del Sidepac sobre la insalubridad de la tarea y explicó que, tantos los funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación como de la Dirección Nacional de Bomberos, cumplen con todos los puntos de insalubridad.

“Nosotros en el proyecto que habíamos presentado se solicitaba una bonificación extra y una jubilación anticipada para todo el personal que cumplen con los puntos de insalubridad. Eso tampoco se tiene en cuenta porque no hay bonificación”, concluyó.

