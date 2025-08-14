Sindicato pesquero ve “viable” propuesta para destrabar el conflicto y espera por empresas

Política

El Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar (Suntma) aprobó la propuesta del Ministerio de Trabajo (MTSS) para intentar llegar a un acuerdo con la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU).

Los trabajadores ahora aguardan una respuesta de los empresarios, según indicó a Montevideo Portal el presidente del gremio, Alexis Pintos.

Este jueves se realizó una asamblea sindical en la que se puso a consideración la propuesta que la cartera remitió al Senado para destrabar el conflicto. “Es viable de forma transitoria”, comentó Pintos.

La iniciativa, a la que accedió Montevideo Portal, establece que las empresas deberán saldar todos los adeudos salariales pendientes “con al menos 24 horas antes de antelación al zarpe”.

Entre otros puntos, también se establece la regulación de “descansos y seguridad”.

“En relación al descanso del patrón, el mismo podrá ser realizado en forma transitoria por un marinero experiente al cual se le abonará una compensación. Se estudiará la forma de garantizar los descansos a futuro mediante la organización del trabajo”, señala el texto.

Además se prevé que el Estado analizará “medidas de apoyo” que “reduzcan” el costo operativo de las empresas que “deban asumir dichos costos”. Es decir, no se incorporaría más dinero, pero se va a pagar la tarea de la guardia, que sería subsidiada por el Estado, explicó Pintos.

Finalmente, la propuesta prevé la instalación de una mesa multisectorial “con agenda escalonada”. Se establecen tres objetivos para esta instancia de negociación: a corto plazo “abordar guardias, período de carencias y cumplimiento del convenio colectivo”; a mediano plazo realizar una evaluación conjunta del Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo, y a largo plazo hacer una “elaboración participativa de un Plan Nacional Pesquero”.

El Suntma entró en conflicto a fines de mayo por el reclamo de que “haya dos patrones en el puente a efectos de cuidar la seguridad del barco”, según explicó el diputado colorado Juan Martín Jorge. La polémica surge porque, según el diputado, “un segundo patrón para cuando el primer capitán descansa no está previsto en el convenio colectivo”.