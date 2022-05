Sindicato de Montecon resolvió paro de 24 horas tras reunión con autoridades del gobierno

Política

No a buen puerto

Los trabajadores de Montecon definieron realizar un paro de 24 horas desde este jueves a la hora 19, tras mantener una reunión con las autoridades del Ministerio de Trabajo y del de Transporte, informó el diario El País y confirmó Montevideo Portal.

El presidente del sindicato de Montecon, Martín García, dijo a Montevideo Portal que la empresa entregó a los trabajadores el plan de restructura que piensa llevar adelante, que implicaría el despido de 150 trabajadores.

En esta línea, señaló que, si bien el sindicato no presentó al gobierno una contrapropuesta, se rechazó “por unanimidad la reestructura que quiere hacer la empresa”.

“Hay tres sectores que quedan desafectados y al no llegar tampoco a un acuerdo de parte del gobierno que garantice los puestos de trabajo no podemos aceptar tampoco la propuesta de la empresa. Más allá de algunos ingresos que pueden darse en Terminal Cuencas del Plata (TCP) o en la Administración Nacional de Puertos, no se contemplan el 100% de los puestos de trabajo”, explicó García.

El sindicato también reclama por rebajas salariales de hasta el 50% a los trabajadores que seguirán vinculados a Montecon.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo en conferencia de prensa que tras el rechazo por parte del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) de la propuesta realizada por el gobierno, se incorporaron algunas modificaciones de “mayor amplitud con respecto al seguro de paro”.

Mieres señaló que según Montecon serían 106 los trabajadores que pasarían al seguro de paro, no 150 como se manejó hace una semana atrás.

“A la fecha de hoy no hay ningún despido efectivamente ocurrido, ni tampoco anunciado. Lo que hay es un anuncio de paso a seguro de paro por suspensión. Para ello está el seguro de paro especial disponible. Además, en el día de hoy se agregó una nota de TCP que aumenta la cantidad de puestos de trabajo que se generarían en el correr del año de 77 a 110. Más los 50 de ANP estamos hablando de 160. A pesar de eso, hoy la asamblea de Montecon resolvió un paro de 24 horas”, dijo Mieres.

En primera instancia, el MTSS propuso a los trabajadores de Montecon cubrir 127 puestos de trabajo que serían absorbidos entre Katoen Natie (Terminal Cuenca del Plata) y la Administración Nacional de Puertos (ANP), además de un seguro de paro especial para los trabajadores afectados que percibirían el 70% de su salario actual durante un año, con un 20% adicional sobre ese 70% para los que tengan carga familiar.

Este jueves Mieres destacó la "garantía por escrito" tanto de ANP como de TCP de que se van a generar nuevos puestos de trabajo y que tendrán prioridad los trabajadores de Montecon.

"Lo que nos han dicho ahora es que lo que no se ha logrado modificar es el cambio en las condiciones de trabajo de los trabajadores de Montecon que quedaría en la empresa. No los que van a seguro de paro, sino los que bajan en la cantidad de jornales asegurados", expresó Mieres, con respecto a la intención de Montecon de bajar de 25 a 15 la cantidad de jornales promedio asegurados para cada trabajador.

Por su parte, el ministro de Transporte, José Luis Falero, dijo que el pedido del sindicato fue que se "mantengan al menos por 90 días", pero apuntó que desde el gobierno se pidió información a Montecon para poder tener un panorama más claro de lo que significa en términos operativos esa reducción de jornales.

