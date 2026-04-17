Sindicato de Mides cerró refugio en medio de paro y ministerio lo tildó de “Inaceptable”

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El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) tildó de “situación inaceptable” que el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) haya causado el cierre de un refugio, en el marco de una jornada de paro pautada para este viernes 17 de abril.
A través de un comunicado, la Secretaría de Estado manifestó que la “enorme mayoría” de los núcleos sindicales “han compatibilizado las medidas con la continuidad del servicio” a través de guardias gremiales. “Sin embargo, al haber constatado la administración una situación inaceptable de cierre de un dispositivo que impedía a los usuarios ingresar y permanecer en un centro en el que residen, actuó de forma inmediata —con presencia de sus equipos de gobierno y personal técnico— para garantizar el restablecimiento del servicio y evitar la exposición de las personas a la intemperie”, aseguró el ministerio.
“Del mismo modo se generaron plazas adicionales para compensar otras posibles afectaciones y así se seguirá procediendo siempre que sea necesario”, añadió el Mides en el texto difundido.
En este marco, el gobierno expresó que “tiene la obligación” de recordar a las organizaciones de la sociedad civil “su responsabilidad de garantizar la atención”. “Así lo ha hecho en las últimas horas, controlando a su vez el cumplimiento de dicho compromiso”, indicó la cartera.
Finalmente, enfatizó que la “proporcionalidad” de las medidas sindicales y la “preservación de la integridad” de las personas en situación de extrema vulneración “son principios básicos y garantizarlos no menoscaba ni afecta el ejercicio de la libertad sindical”.
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