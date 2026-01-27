Policiales

Tristeza: falleció la menor que había quedado atrapada en incendio en hogar del INAU

Falleció este martes la adolescente Alexandra Guadalupe Piriz Díaz, quien hace exactamente una semana sufrió graves lesiones en un incendio desatado en un hogar del INAU en Tacuarembó, donde residía.

“Lamentamos profundamente su deceso, condolencias a familiares y compañeros de INAU y a la sociedad toda que estuvo pendiente de su salud”, expresó en redes sociales el periodista tacuaremboense Marcos Pereira, quien informó sobre el luctuoso hecho.

Tal como informáramos, Alexandra tenía 15 años y, a diferencia del resto de los menores alojados en el lugar, no logró salir del edificio cuando se inició el fuego.

Cuando personal de Bomberos arribó al lugar logró rescatarla. La menor sufrió una severa intoxicación por humo y permaneció internada en CTI hasta su lamentable deceso.