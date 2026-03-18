Sin apoyo de la oposición, Frente Amplio logró aprobar el Presupuesto Quinquenal de la IM

Montevideo Portal
El proyecto de presupuesto entregado por la Intendencia de Montevideo (IM) a la Junta Departamental fue aprobado en la noche de este miércoles.
La comuna capitalina había entregado el documento el 8 de enero. Tras esto, los ediles comenzaron con el proceso de análisis, en el que recibieron a los diferentes jerarcas con el objetivo de conocer detalles de la redacción del presupuesto.
Este miércoles, la Junta Departamental sesionó para votar el texto entregado por la IM.
Sin votos de la oposición, los ediles del Frente Amplio (FA) lograron aprobar el proyecto que marcará el rumbo de la administración liderada por Mario Bergara.
El resultado final fue de 17 votos de 31, lo que dio luz verde al presupuesto.
Durante el período de análisis, la oposición fue crítica con la proyección de la comuna. Juan Ignacio Abdala fue uno de los representantes del Partido Nacional más activo. El pasado 12 de febrero, el edil nacionalista aseguró a Montevideo Portal que con este presupuesto “se consolida el gasto corriente, que es la suma de retribuciones personales con los gastos de funcionamiento. O sea, el aparato burocrático se consolida y no hay plata para obras”.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]