Política

Sin apoyo de la oposición, Frente Amplio logró aprobar el Presupuesto Quinquenal de la IM

Montevideo Portal

El proyecto de presupuesto entregado por la Intendencia de Montevideo (IM) a la Junta Departamental fue aprobado en la noche de este miércoles.

La comuna capitalina había entregado el documento el 8 de enero. Tras esto, los ediles comenzaron con el proceso de análisis, en el que recibieron a los diferentes jerarcas con el objetivo de conocer detalles de la redacción del presupuesto.

Este miércoles, la Junta Departamental sesionó para votar el texto entregado por la IM.

Sin votos de la oposición, los ediles del Frente Amplio (FA) lograron aprobar el proyecto que marcará el rumbo de la administración liderada por Mario Bergara.

El resultado final fue de 17 votos de 31, lo que dio luz verde al presupuesto.

Durante el período de análisis, la oposición fue crítica con la proyección de la comuna. Juan Ignacio Abdala fue uno de los representantes del Partido Nacional más activo. El pasado 12 de febrero, el edil nacionalista aseguró a Montevideo Portal que con este presupuesto “se consolida el gasto corriente, que es la suma de retribuciones personales con los gastos de funcionamiento. O sea, el aparato burocrático se consolida y no hay plata para obras”.

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