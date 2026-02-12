Política

“No hay plata para obras, pero sí para burocracia”: edil criticó falta de inversión de IM

El edil departamental del Partido Nacional Juan Ignacio Abdala cuestionó este jueves el proyecto de presupuesto de la Intendencia de Montevideo y sostuvo que, detrás del discurso oficial, la inversión real baja, “se consolida el aparato burocrático y las obras quedan relegadas”.

En diálogo con Montevideo Portal, Abdala afirmó que el foco del análisis presupuestal no debe estar en el monto total, sino en cómo se distribuye el gasto. “Lo que hay que mirar es la composición del gasto”, señaló, y puntualizó que el presupuesto se divide en retribuciones personales, gastos de funcionamiento e inversión.

Según explicó, Montevideo mantiene desde hace años un patrón de baja inversión. “En los últimos ocho gobiernos —todos del Frente Amplio—, la inversión está en el entorno del 13% o menos, y esta vez no es la excepción”, afirmó.

El principal punto de choque con la administración es el monto real destinado a obras. “Se dice que la torta es más grande y que hay más plata para inversión, pero en realidad es mentira”, sostuvo. “Si mirás la tabla, hay un 10% menos de dinero. El monto es un 10% más chico que en 2024, que es el último dato que tenemos”, comentó.

“Eso genera mucha preocupación, porque se consolida el gasto corriente, que es la suma de retribuciones personales con los gastos de funcionamiento. O sea, el aparato burocrático se consolida y no hay plata para obras”, afirmó Abdala.

Como ejemplo, mencionó partidas concretas del proyecto. “Tenés cero pesos para veredas y $ 397 millones por año para 2026 en obras de vialidad, para arreglar calles y hacer calles nuevas, y después esa cifra cae”, dijo.

En ese sentido, resumió: “Van a ejecutar el año que viene $ 38.000 millones y, de esos 38.000 millones, van a mandar solo $ 400 millones a hacer calles”.

El edil cuestionó además que, frente a ese escenario, la Intendencia recurra a financiamiento extrapresupuestal. “La Intendencia está dando una señal muy mala con este presupuesto”, sostuvo. “Después nos van a pedir un fideicomiso para hacer calles, que lo vamos a pagar a muchos años. Y el esfuerzo lo tiene que hacer el contribuyente”, agregó.

Para la oposición, el problema no es la falta de recursos. “Por más excusas que ponga el Frente Amplio, es un tema de decisiones políticas”, aseguró.

De acuerdo con esto, el nacionalista comparó la situación de Montevideo con otras intendencias del interior. “Si mirás la composición del gasto de otras intendencias como la de San José—que tiene muchísimo menos dinero que Montevideo— se destina más de la mitad de su presupuesto a inversiones, y no debe tener ni un 10% de la plata para ejecutar que tiene nuestro departamento”, argumentó.

Además, sostuvo que Montevideo es “la segunda peor intendencia en plata destinada a inversiones, curiosamente después de Canelones”, y añadió que “pasa lo mismo cuando se mide la inversión per cápita”.

La contrapropuesta

De cara al tratamiento del presupuesto, Abdala adelantó que la bancada blanca presentará “una batería de aditivos con reasignaciones para intentar llevar recursos a obras”, dijo.

Entre los planteos, anunció que propondrán reasignar unos 250 millones de pesos anuales del casino municipal, que desde la comuna “dijeron que lo iban a cerrar y que lo iban a pasar al Ministerio de Economía en 2026, pero en el presupuesto lo pusieron hasta 2027”. “Mintieron, y esa plata nosotros la vamos a proponer reasignarla”, afirmó.

Otro de los ejes será vincular la recaudación por multas de tránsito a la inversión vial, dado que —según detalló Abdala— la Intendencia recauda $ 1.500 millones por año en multas, el cual la bancada planteará que se destinen a obras viales.

Sobre esta propuesta, Abdala fue especialmente crítico con el enfoque actual de la política de tránsito. “Uno ve que crecen los radares y las multas, pero suben las muertes igual. Aumenta la fiscalización, pero no la prevención”, afirmó, y argumentó que “para bajar los accidentes hay que hacer obras y campañas de manejo responsable”.

En paralelo, apuntó al peso de las contrataciones directas dentro del gasto en personal. “En ocho meses se metieron 86 militantes a dedo”, dijo, y detalló que “el salario de ingreso por concurso está entre $ 60.000 y $ 120.000, pero el promedio de las contrataciones directas es de $ 140.000 o $ 150.000”.

Según indicó, esas designaciones representan alrededor del 1% de los funcionarios, pero concentran el 3% del dinero que se destina a sueldos, hecho que consideró “aberrante”.

A raíz de esto, el edil subrayó que el primer recorte debería pasar por cortar por completo con las contrataciones directas.

“El que entra por concurso entró por un sistema de méritos. El que entra por contratación directa entra a dedo, con el sueldo que al intendente se le canta”, sostuvo.

En la comisión, la directora de Recursos Financieros de la Intendencia, Laura Tabárez, afirmó en la versión taquigráfica que la inversión no baja en términos absolutos y que el cambio responde al mayor peso de las retribuciones personales dentro del gasto.

Desde la bancada blanca rechazaron ese argumento y aseguran que, al mirar los montos reales, “el resultado es otro”.

“Cuando se miran los números comparables, la inversión cae. Y hoy el problema central del presupuesto de Montevideo es que se refuerza la burocracia y se dejan de lado las obras”, concluyó Abdala.

