Sin acuerdo con la empresa, trabajadores levantaron conflicto con Riogas

“Vamos a tratar de buscar otros caminos, pero no creemos que vaya a cambiar la situación”, dijo el vocero del sindicato a Montevideo Portal.

Tras casi un mes, los trabajadores del supergás decidieron levantar el conflicto este viernes con la empresa Riogas, según confirmó a Montevideo Portal el vocero del Sindicato Único de Trabajadores del Supergás, Andrés Guichón.

Sin embargo, el problema aún no se resolvió. “Los trabajadores van a ingresar a trabajar, vamos a ver si se puede seguir encarando el conflicto de otra manera, pero lamentablemente con la posición que ha tomado el Ministerio de Trabajo (MTSS) entendemos que no es este el camino y tampoco creemos que sea el momento como para generalizar el conflicto”, afirmó.

De acuerdo con el sindicalista, los trabajadores esperaban “otro tipo de acciones” del Gobierno, mas “no aparecieron”, lo que “demuestra un respaldo grande hacia la empresa”, acotó.

“Lamentablemente pesaron más esos intereses que la realidad, porque vino una inspección de trabajo donde comprobó que se estaba trabajando de manera ilegal y no pasó nada con eso, entonces no solo para el sindicato del supergás sino que para todo el movimiento sindical este es un mensaje importante”, sostuvo el vocero del gremio sindical. Según subrayó, los empleados han demostrado “de todas maneras” que no tenían intenciones de “generar un conflicto grande” porque en ningún momento se les “cruzó por la cabeza generalizarlo”.

Sin embargo, Riogas “sanciona a trabajadores por una medida sindical, contrata a personal tercerizado para suplantar a [otros] en huelga, se tomó conocimiento de eso mediante una inspección” y, en ninguno de esos casos, se hizo algo al respecto, lamentó Guichón. De esta manera, insistió también en que “no se llegó a ningún acuerdo” con la empresa.

En esta línea, denunció que las autoridades de la administración de gobierno tienen una “política antisindical importante”, hecho que “quedó marcado” en este conflicto.

Ante esta realidad, los trabajadores tenían dos opciones: “O generalizar el conflicto, que creemos que sería darle la herramienta al gobierno para que decrete una esencialidad y termine de matar al sindicato, o lastimosamente darlo prácticamente por perdido”. Consultado respecto a si eligieron efectivamente el segundo camino, Guichón enfatizó en que intentarán “buscar otros caminos”, pero no consideran que “vaya a cambiar mucho la situación”.

