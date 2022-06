Riogas responde al Pit-Cnt y afirma que los sindicatos mienten y son “prepotentes”

Economía

Tras la acusación del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt a Riogas de que la empresa tiene una actitud “intransigente y abiertamente antisindical”, la distribuidora de supergás respondió afirmando que se han presentado numerosas propuestas para solucionar el conflicto que han sido rechazadas “sistemáticamente” tanto por los sindicatos del supergás como por la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys).

La dirección de la empresa agregó además que en la negativa a esas propuestas no ha mediado “argumentación alguna”.

Para Riogas, son los sindicatos los que “están cerrados en una posición totalmente intransigente y prepotente, negándose a estudiar las numerosas alternativas que la empresa ha planteado de forma proactiva” y que fueron desechadas “de forma automática”.

“Evidentemente estos sindicatos no tienen ninguna voluntad de negociar. Los sindicatos del supergás y Fuecys saben perfectamente bien que las sanciones a las que hacen referencia se aplicaron ante casos de faltas disciplinarias graves que correspondía sancionar de acuerdo con el reglamento interno de la empresa. Riogas nunca sancionó a ningún trabajador por cuestiones sindicales”, sostuvieron jerarquías de la empresa.

En esta línea, expresaron que “Riogas tampoco reemplaza a trabajadores que realizan paros como afirma el secretariado ejecutivo del Pit-Cnt”.

“No hubo ningún despido. La empresa garantiza los derechos de quienes adhieren a las medidas sindicales y también de quienes no lo hacen. Lo que no logran los sindicatos del supergás y Fuecys convenciendo, no deberían hacerlo mediante la fuerza, a través de ocupaciones y piquetes ilegales”, indicó la empresa.

Y se añadió: “Esto ya no sorprende. Los mencionados sindicatos han mentido en reiteradas ocasiones durante el conflicto, de forma muy burda, buscando desacreditar a Riogas y actuando de mala fe. Lanzaron numerosos disparates en medios de comunicación, tratando de engañar a la población y subestimando la inteligencia de las personas”.

Desde la dirección de Riogas se denunció además que en estos días automóviles de operarios “no afiliados han resultado dañados por pedradas o rayones”, hechos que se suman a varias denuncias de violencia entre trabajadores que la empresa viene realizando desde hace días.

El Pit-Cnt manifestó este martes en un comunicado que “Riogas tiene una actitud absolutamente intransigente al no levantar las sanciones a los trabajadores que ejercieron su derecho de expresión gremial”.

“Dicha actitud es abiertamente antisindical, así como la contratación de personal para reemplazar a trabajadores que realizan paros, constituyendo esta última una provocación en si misma. La empresa Riogas está utilizando este conflicto para desprestigiar a la organización sindical, responsabilizándola de sus propios problemas operativos y de un supuesto desabastecimiento del mercado que no es tal”, apuntó el Pit-Cnt.

