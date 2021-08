Silva sobre comedores: “Es muy triste que traten de sacar mezquino rédito político”

Política

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, se refirió a la comparecencia en el Parlamento de la directora del Primaria, Graciela Fabeyro y su explicación sobre la situación en los comedores escolares.

En rueda de prensa consignada por 970 Noticias (radio Universal), Silva dijo que "los uruguayos nos tenemos que sentir sumamente orgullosos, porque 2020 y 2021 son años récord históricos". "Nunca antes en la historia de la alimentación escolar del Uruguay había habido tantos días con alimentación cubiertas desde las escuelas públicas en este país", agregó.

En ese sentido, Silve comentó: "Es muy triste que algunos actores políticos, en el marco de un debate parlamentario donde la ANEP fue profesionalmente a brindar información, traten de sacar mezquino rédito político en redes sociales y distintas acciones, tratando de ridiculizar una respuesta que hubo en el marco de un tema amplio que se discutió".

"Obviamente que nosotros bregamos por la alimentación de los niños y cada circunstancia, contexto, atiende su realidad. ¿Cuántas veces hemos visto en los centros educativos, en los comedores tradicionales, o no, que los niños repiten? Por supuesto que eso acontece, pero acontece en un contexto propio. No puede haber normas genéricas, además hay que atender los distintos servicios. Los servicios tercerizados, por un lado, tienen una bandeja balanceada por niño, eso es cierto y ya estaba, no lo inventamos nosotros. Por supuesto que sabemos que hay situaciones de hambre, las hemos vivido", añadió.

Por último, Silva expresó: "Las situaciones de hambre no se generaron a partir del 1 de marzo de 2020, lamentablemente tuvimos muchos años con muchos recursos y las situaciones de hambre permanecen".