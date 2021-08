Política

Directora de Primaria explicó por qué los niños no pueden repetir el plato en la escuela

Montevideo Portal

Las autoridades de la Educación estuvieron en el Parlamento para comparecer ante la Comisión de Presupuesto que se encuentra estudiando la Rendición de Cuenta presentada por el Poder Ejecutivo.

En ese marco, surgió una discusión acerca de la alimentación de los niños en las escuelas. La diputada por el Frente Amplio Lilián Galán aseguró que maestras denunciaron que directores de algunas escuelas recibieron información por parte de las empresas tercerizadas que suministran las viandas que indica que "los niños no pueden repetir el plato en la escuela".

"No por parte de la dirección, sino de las empresas. Por eso, nos preguntaban cómo era posible que una empresa privada pudiera llamar a una dirección para decirle esas cosas, que corresponden a la dirección de Primaria. Simplemente, quería informarles y preguntarles sobre este asunto", dijo Galán en la versión taquigráfica a la que accedió Montevideo Portal.

Por su parte, la directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Graciela Fabeyro, le contestó que "está en curso una investigación con respecto a lo que no corresponde", y agregó que no puede dar información.

"En este momento, está en curso una investigación administrativa llevada adelante por la división jurídica. En realidad, hay dos: una del Consejo Directivo Central (Codicen), y otra de nuestra propia organización, respecto a la detección de adultos que no correspondería que estuviesen comiendo en ese lugar. Esto lo podemos hacer porque aparecen las cédulas. Esa es la ventaja de tener, ahora, un registro con la identificación. Como aparecían cédulas que no correspondían a niños, se empezó a hacer una investigación", dijo Fabeyro.

Galán tomó nuevamente la palabra, esta vez para aclarar que las llamadas fueron del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y de la empresa Delibest a directores, "diciéndoles que los niños no podían repetir el plato en las escuelas".

Luego de que Galán insistiera, Fabeyro volvió a hacer referencia al asunto. "Respecto al PAE me parece suficiente lo expresado, porque realmente tengo que decir que si en alguna escuela se recibe algún mensaje de que los niños no pueden repetir ustedes deben saber que las bandejas de los tercerizados tienen el peso y los nutrientes necesarios por edades", comenzó diciendo.

"A veces tampoco es adecuado repetir para saciar la sensación que el niño tenga. Esto tiene un equilibrio nutricional dado por el equipo de nutricionistas. Si ustedes entran en la web del PAE van a encontrar los recetarios con la cantidad de cada uno de los elementos que requiere el niño de esa edad. Entonces, probablemente no repita porque no es aconsejado desde el punto de vista nutricional", añadió.

Además, la jerarca de la educación dijo que todos saben que "una de las grandes patologías de alimentación" que tiene Uruguay es la "malnutrición e incluso la obesidad". Reconoció que también puede tenerse en cuenta la desnutrición, pero aclaró que Uruguay "tiene un mínimo" de esa patología.

"Pudo haber alguna interferencia y pudo haber alguna llamada; ustedes saben que todos recibimos llamadas, unas bien intencionadas y otras no tanto, pero tenemos claro que lo que está en el Programa de Alimentación Escolar es una dieta balanceada. Probablemente esto pueda dar base a que cuando se diga ‘repetir' no se piense solo en llenar la panza como decimos afuera, sino realmente en la cantidad de alimentos que cada niño o niña necesita", aseguró Fabeyro.

En tanto, la diputada frenteamplista le respondió que "el problema en la infancia pobre", en realidad, "no es la obesidad". "Cuando se habla de malnutrición y de problemas de cómo está compuesta la vianda de los escolares se refiere a la mala calidad de lo que comen los niños, y por eso se da el tema de la obesidad", afirmó.

"En este caso, obviamente, las bandejas deben estar reguladas nutricionalmente. Eso ya lo sabemos. Pero hay niños que esa es la única comida en el día que hacen, por eso nosotros estamos hablando de pobreza infantil y, por lo tanto, sabiendo cuánto creció la pobreza infantil de acuerdo con datos del INE, eso es lo que nos llama la atención", acotó.

Cierre del debate

Finalmente, tomó la palabra el presidente del Codicen, Robert Silva, -con el objetivo de "terminar con el tema alimentación" y que la directora general continúe con los otros temas de la agenda, según dice la versión taquigráfica- y dijo que "son conscientes" de que tienen "dificultades en el programa de alimentación escolar" y "que se agudizaron con la pandemia".

"Quiero dejar expresa constancia de que el programa de alimentación escolar no tenía registro de usuarios; lo estamos construyendo nosotros. También quiero dejar expresa constancia de que faltaron controles en el programa de alimentación escolar, y nosotros los estamos instrumentando. A su vez, quiero dejar expresa constancia que nosotros tenemos un serio y firme compromiso con la alimentación de los niños y que estamos siempre dispuestos a mejorar todas las cuestiones que correspondan en este programa. De esa forma hemos actuado hasta ahora, y seguiremos actuando".

Por último, Silva dijo que hubo, hay y habrá problemas, pero destacó que "hay equipo" dispuesto a ir encontrando soluciones que correspondan a lo que plantean los legisladores.

