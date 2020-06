Silva: “No es tiempo perdido, hemos tenido un tiempo de aprendizaje diferente”

Locales

El presidente del Consejo Directivo Central, Robert Silva, confirmó este miércoles que el Ministerio de Salud Pública autorizó que "las escuelas rurales trabajen cinco días, cinco horas y con los comedores habilitados". Silva, dijo en rueda de prensa que esto "va a llevar un proceso de implementación que tenemos que coordinar, y en particular desde el Consejo de Educación Inicial y Primaria, y vamos a llevar una lógica similar a la que llevamos para la apertura de las escuelas".

El presidente del Codicen fue consultado sobre si en tiempos de pandemia hubo intervención en el tema edilicio y de infraestructura en aquellos centros que tienen problemas. Silva aseguró que se está "trabajando mucho" desde la parte de infraestructura del Codicen "para atender estas cuestiones".

"Yo quiero dar tranquilidad porque la autoridad educativa es el primer responsable en este tema y, por lo tanto, somos los primeros interesados en que todas las cuestiones de infraestructura, sanitaria, asistencia de auxiliares de servicio, productos de limpieza estén, y somos los primeros que decimos que, si eso no acontece, no pueden comenzar los centros", afirmó.

Consultado sobre si el tiempo que transcurrió "es un tiempo perdido", Silva precisó: "No es tiempo perdido, hemos tenido un tiempo de aprendizaje diferente", y agregó que se están pensando en estrategias múltiples y diversas con precisión de cada realidad y cada contexto para que pueda desarrollarse de acuerdo con sus necesidades.

"Es seguro que el año lectivo, primero, no está perdido, y, segundo, vamos a ver cuál es la realidad. Hoy por hoy, no hay vacaciones de julio porque las levantamos. Lo que queremos decir es: veremos cómo vamos evolucionando ya sea para fijar las vacaciones o para ver si extendemos o no el año lectivo. Mucho margen de extensión no tenemos", agregó Silva.

En otros asuntos, fue consultado sobre los usos que tuvo el Plan Ceibal en estos meses y si fue productivo. El presidente del Codicen dijo que el Plan Ceibal es una "formidable herramienta" que tiene el sistema educativo.

"No había el aprovechamiento ni el uso que tenía que haber de las herramientas, en particular de las plataformas educativas que el plan ceibal cuenta. De 15 mil usuarios nuevos, estamos en el entorno de 700.000. Vaya si ha cambiado y si hemos optimizado el uso de las plataformas. Tuvimos algunos inconvenientes al principio que hubo que atender, pero en líneas generales es algo positivo". añadió.

Finalmente, sobre las críticas de los operadores turísticos sobre la suspensión de las vacaciones, Silva afirmó: "No he estado en conocimiento que las criticaran, lo que sí digo es que nosotros tenemos que compatibilizar una cosa con otra. El interés superior de la educación primó, pero no quiere decir que las vacaciones estén suspendidas o que no haya. Lo que sí quiere decir es que el 29 de junio no hay vacaciones, seguimos como venimos con el calendario", concluyó.