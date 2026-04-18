Sigue la búsqueda del puma en Canelones: se está haciendo rastrillaje y vuelos con drones

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Un amplio operativo se mantiene activo en la tarde de este sábado en la zona de Camino de los Horneros, en Canelones, en busca de un puma avistado por vecinos desde el miércoles por la noche. En las últimas horas se encontraron huellas que confirman que el animal sigue en la misma zona donde fue visto inicialmente, a la altura de Villa El Tato, cerca del barrio La Tahona.

El Cecoed y la Intendencia de Canelones, a través de su Unidad de Bienestar Animal, coordinan los trabajos junto al Ministerio de Ambiente, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).

El rastreo se realiza mediante seguimiento de huellas, recopilación de testimonios de testigos, rastrillajes a pie y sobrevuelo de drones con cámaras térmicas, que operan especialmente durante la noche, el período en que el felino suele salir a cazar.

El animal fue fotografiado y captado por cámaras de videovigilancia en la zona de Villa El Tato. El titular del INBA, Esteban Vieta, calificó el hecho como “inusual”, ya que se trata de un animal silvestre atípico para una zona poblada, e instó a la población a extremar los cuidados.

Sobre el origen del felino, una de las hipótesis manejadas es que podría haber estado en cautiverio de forma ilegal. La tenencia de este tipo de animales está expresamente prohibida por la legislación uruguaya: la Ley N° 9.481 protege a la fauna silvestre y prohíbe su caza, transporte y tenencia, mientras que la Ley N° 16.088 prohíbe la tenencia de animales feroces o salvajes fuera de parques zoológicos.

El puma es el felino más grande de Uruguay y uno de los mayores depredadores del continente americano. Aunque en condiciones normales tiende a evitar el contacto con humanos, su presencia en zonas urbanas, posiblemente desorientado y bajo estrés, lo convierte en un riesgo real.

Las autoridades solicitan a la población no acercarse ni intentar capturarlo en caso de avistarlo, y comunicarse de inmediato al 911 o al 1828, la línea de teleatención del Gobierno de Canelones.

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