Puma de La Tahona: encontraron huellas que confirman la presencia del animal

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A lo largo de la presente jornada se produjeron novedades en el insólito caso del puma que —según denuncias y registros en video— deambula por las inmediaciones del barrio La Tahona, en la costa de Canelones.

Bruno Barreto, titular de la División Comunicación del Ministerio de Ambiente, informó esta tarde que continúan los trabajos de búsqueda para dar con el paradero del puma, tarea realizada de manera conjunta por equipos técnicos de la Intendencia de Canelones y el Instituto de Bienestar Animal.

Si bien el felino fue avistado por los buscadores, estos encontraron huellas que confirman la autenticidad de los registros gráficos, y que “indican que el animal está en la zona ya informada”.

El funcionario recordó que La ley 9481 protege a la fauna silvestre y prohíbe su caza, transporte y tenencia, y que otra norma, la 16088 “prohíbe la tenencia de animales feroces o salvajes fuera de parques o zoológicos”.

Por esa razón, Barreto señala que “si el animal genera un daño a personas o bienes, la responsabilidad podrá recaer en quien ejerce la guarda ilegal”.



La advertencia es pertinente dado que la hipótesis más plausible para la presencia de un puma en ese lugar, urbanizado y a cientos de kilómetros de cualquier lugar donde hayan avistado ejemplares, consiste en que el animal escapó de una finca donde lo tendrían de manera ilegal.



Si alguien ve al animal lo puede reportar al teléfono de Fauna del Ministerio de Ambiente: 098490889

Precaución sin pánico

Pese a su aspecto imponente y sus grandes colmillos, el puma no representa, en principio, una amenaza para los seres humanos.

En todo el mundo, los incidentes entre pumas y personas son excepcionales y, por lo general, ocurren cuando los felinos se sienten amenazados o acorralados por la presencia humana. Sin embargo, como todo depredador oportunista, el puma puede atacar a personas vulnerables, como niños pequeños o personas lisiadas.

En el caso actual, el animal se encontraría en una zona urbanizada y podría sentirse acorralado por la presencia humana. Por ello, si se lo avista, la recomendación obvia es no acercarse y reportarlo a las autoridades.

Otros consejos útiles al respecto son los siguientes:

* Mantener la calma.

* No agacharse ni sentarse. Permanecer erguido.

* Estar siempre de frente al animal para no perder nunca contacto visual.

* No acercarse al animal, sobre todo si está comiendo o con sus crías.

* En caso de estar con niños, tomarlos en brazos para que no corran.

* Alejarse caminando despacio, hacia atrás. No correr.

* No acorralarlo y dejarle siempre una vía de escape.

Si el animal se vuelve agresivo:

* Levantar los brazos y agitar la ropa para parecer más grande.

* Gritar fuerte.