Serra: Mercedes registró -3,7ºC, y sensación térmica promedio fue de 0º en todo el país

Locales

La ola de frío continúa sobre el territorio nacional y este martes se registraron temperaturas por debajo de los 0 º en varias localidades del país.

Según dijo el meteorólogo José Serra a Montevideo Portal, la masa de aire de origen polar persiste, provocando temperaturas mínimas muy bajas y citó el ejemplo de Mercedes, que en las últimas 24 horas registró de mínima -3,7 ºC.

En Trinidad por su parte se registraron -2,0 ºC, en Lavalleja -2,7 ºC, en Florida -1,0 ºC y en Treinta y Tres de 0,8 ºC. Las temperaturas máximas, tomadas el día lunes, no superaron los 14 grados y la sensación térmica llegó a los 0 grados en todo el país durante la mayor parte del día.

El experto dijo que la ola de frio se mantendrá hasta el próximo jueves, mientras que la masa de aire de origen polar —que conllevó al ingreso de dicha ola— se va a mantener hasta el fin de semana, cuando las temperaturas tenderán a ascender.

El miércoles se mantendrá nuboso con una temperatura máxima de 13 ºC y una mínima de -1 ºC, con heladas agrometeorológicas, que se mantendrán hasta el fin de semana en gran parte del país, aún pasada la ola de frio.

El jueves también estará nuboso, con una máxima de 13 ºC y una mínima de 0 º y habrá probabilidad de lluvias escasas y aisladas en la zona sur, con posibles formaciones de aguanieve. El viernes la nubosidad permanecerá, la máxima será de 14 ºC y la mínima de 2 ºC.

La Niña, ¡qué fenómeno!

Serra explicó que el fenómeno de La Niña prevalece, afectando al país con la falta de precipitaciones significativas.

“Al no tener humedad en la atmósfera, tampoco en el suelo, al no haber precipitaciones, los ciclos no se cumplen de forma normal. Por lo tanto, si no tenemos humedad, vamos a tener más frio”, dijo el meteorólogo, explicando que el factor clave de la humedad, al ser el agua conductora de la temperatura.

El experto notó que culminamos “mayo sin precipitaciones casi”, ya que en cuanto a lluvias hubo “poco y nada” y en “la primer quincena nada”.

Observó que este fenómeno “no es normal” y que “cada vez viene siendo más normal la irregularidad en las precipitaciones”.

“En el mes de mayo, tres o cuatro episodios de precipitación permitía una regularidad en la cosecha, en la siembra; pero este mes se han encontrado los productores agrícolas que la primer quincena estuvo muy bien para el laboreo, para la cosecha, (pero) para la siembra con un pie atrás porque justamente, el maíz, el trigo y otros cultivos de invierno, necesitan agua para ir sembrándolos”, sostuvo.

“No han tenido un suelo con la cantidad de humedad necesaria. Si bien ha llovido si en algunas partes, aún no se ha surtido el requerimiento hídrico de una cantidad de cultivos y permanece en déficit hídrico la región norte del territorio”, agregó.

Serra recalcó que si bien, del punto de vista del calendario astronómico el invierno va a comenzar el 21 de junio, sobre las 6:00 AM, el invierno meteorológico comenzará desde este miércoles 1º de junio.

“El invierno en nuestro país va a ser corto, seco y frío”, afirmó, argumentando que “hemos llegado a mayo con temperaturas fuera de lo normal, mucho mayores” que recién ahora “se han ido atenuando”.

Concluyó que el fenómeno de La Niña se ha extendido fuera de lo normal y que al observar que las temperaturas en el Pacífico siguen siendo bajas, sin registrarse ascensos, la tendencia es “que se mantenga en los primeros meses del invierno”.