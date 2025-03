Senadores y Diputados definieron recibir juntos al canciller Lubetkin: qué día fijaron

Política

El diputado blanco Juan Martín Rodriguez, que preside la comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, anunció la fecha en la que el canciller Mario Lubetkin será citado al Parlamento.

El legislador nacionalista anunció a través de su cuenta de X que junto con el senador Daniel Caggiani, presidente de la comisión de Asuntos Internacionales del Senado, acordaron que ambos grupos de trabajo parlamentarios reciban a Lubetkin en conjnuto.

De ese modo, Diputados y Senadores acordaron que el canciller comparezca ante las comisiones el próximo 3 de abril a las 11:00.

Tal como informáramos, la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados resolvió citar al ministro de Relaciones Exteriores para “conocer la opinión del ministerio respecto a la posición de Uruguay” sobre Venezuela, así como su eje en política internacional para los próximos cinco años.

En la sesión del pasado miércoles, la diputada cabildante Silvana Pérez Bonavita planteó, además, citar a Lubetkin con el objetivo “de tener conocimiento en este ámbito sobre los dichos con respecto a Venezuela, que ya son de público conocimiento”.

El gobierno de Yamandú Orsi decidió no reconocer ni a Nicolás Maduro ni a Edmundo González Urrutia como presidentes del país caribeño, lo que significa un cambio con respecto a la postura del expresidente Luis Lacalle Pou, cuya administración reconocía al antichavista como legítimo ganador de las elecciones del 28 de julio de 2024.

Lubetkin manifestó la semana pasada que esta posición es “todo lo contrario a lavarse las manos”. “Nosotros no podemos ser la Corte Electoral de Venezuela. Está claro que ese proceso no lo reconocemos; ahora, nosotros no somos nadie para decir: ‘Señor, usted ganó las elecciones’”, argumentó.

Entre otras de las razones para la citación, se encuentra “conocer los lineamientos generales que se mantendrán en materia de política exterior, la posible adhesión de Uruguay al Acuerdo Transpacífico, conocer los fundamentos del voto de nuestro país en la elección del nuevo secretario general de la OEA y el estado de las actuaciones respecto de la exención de visa a ciudadanos uruguayos para el ingreso a los Estados Unidos de América”.