Política

Uruguay ya no reconocerá a Edmundo González como presidente de Venezuela: las reacciones

El nuevo gobierno uruguayo liderado por Yamandú Orsi cambió su postura acerca de Venezuela: no reconoce ni a Nicolás Maduro ni a Edmundo González Urrutia como presidentes del país caribeño.

“Ni a Maduro ni al presidente que señaló haber triunfado según las actas que mostró por internet”, expresó el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, al diario español El Mundo.

La posición del gobierno del Frente Amplio dista de la de Luis Lacalle Pou, que el pasado 4 de enero recibió a González en la residencia de Suárez y Reyes. En ese momento, la Cancillería emitió un comunicado en el que reafirmó su convicción de que el opositor de Maduro sea considerado presidente legítimo.

“No reconocemos la situación en función de cómo se dio el proceso electoral. Eso no cambia. Tenemos, sí, un problema: las relaciones entre Uruguay y Venezuela están a cero, las embajadas están casi cerradas. ¿Qué hacemos con los miles de uruguayos que están en Venezuela? ¿Quién los protege? Alguien me preguntó si esto significa el restablecimiento de relaciones diplomáticas y mi respuesta es no”, expresó el exsubdirector de la FAO.

Para Lubetkin, la situación en el país caribeño es “ambigua”, aunque recalcó que Uruguay no es “el único país que tiene esa posición”. Al ser consultado sobre si Maduro es un dictador, el ministro respondió: “Eso ya lo definió el presidente; él planteó efectivamente el concepto de dictadura y que no podemos reconocer una realidad democrática cuando el proceso electoral no estuvo a la altura de las garantías que nos puede dar un Estado democrático”.

“No lo reconocemos, pero hay que resolver un problema objetivo que tenemos y tenemos que encontrar las fórmulas”, afirmó.

El senador blanco Javier García apuntó contra el gobierno por su posición sobre Venezuela. “En campaña costó, pero el presidente Orsi definió a Maduro como dictador. A 48 horas de asumido, su gobierno toma una decisión que legitima al dictador. El peor comienzo internacional. El discurso por un lado, las decisiones por otro. Retroceso democrático”, expresó el exministro.

En campaña costó, pero el presidente Orsi definió a Maduro como dictador. A 48 hs de asumido, su gobierno toma decisión que legitima al dictador. El peor comienzo internacional. El discurso por un lado, las decisiones por otro. Retroceso democrático.

https://t.co/uPkrhiZhRy — Javier García (@JavierGarcia_Uy) March 4, 2025

El exministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres también reaccionó a los dichos de Lubetkin. “Mucha pena y rechazo nos provoca la falta de solidaridad del nuevo gobierno de nuestro país con el pueblo venezolano, desconociendo la voluntad popular que eligió a Edmundo González como presidente legítimo de ese país”, escribió en su cuenta de X.

Mucha pena y rechazo nos provoca la falta de solidaridad del nuevo gobierno de nuestro país con el pueblo venezolano, desconociendo la voluntad popular que eligió a @EdmundoGU como Presidente legítimo de ese país. https://t.co/Y02qBicDu9 — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) March 4, 2025

“Maduro es dictador y triunfó Edmundo González. Las cosas por su nombre, y con nombre propio. Sin vacilaciones ni indiferencias, canciller”, escribió el exprecandidato colorado Gabriel Gurméndez, y referenció una cita de Orsi.

Orsi: “No seré vacilante ni indiferente.” 1 de marzo 2025.



Lubetkin: “En Venezuela no reconocemos ni a Maduro ni al que dijo haber triunfado.” 2 de marzo 2025.



Maduro es dictador y triunfó Edmundo González. Las cosas por su nombre, y con nombre propio. Sin vacilaciones ni… https://t.co/BYwtscSy2o — Gabriel Gurméndez (@ggurmendez) March 4, 2025

El canciller Lubetkin anunció que el gobierno uruguayo no reconoce la legitimidad de Edmundo González como presidente de Venezuela (ganador de los comicios de julio pasado por una diferencia abrumadora), ni la de Nicolás Maduro, cuyo régimen calificó de dictadura.

Alentarmos la… — Gerardo Sotelo (@Cybertario) March 4, 2025

Vayamos anotando los RETROCESOS. Éste es uno y gravísimo. A hacerse cargo. https://t.co/S9EibQuds5 — Graciela Bianchi (@gbianchi404) March 4, 2025