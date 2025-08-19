Política

“Dichos machistas y racistas”: Pit-Cnt contra la presidenta de Género de Junta de Artigas

El Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt denunció y repudió “enérgicamente” los “dichos machistas y racistas” de la presidenta de la comisión de Género de la Junta Departamental de Artigas, Graciela Echegoyen.

En un comunicado impulsado por la secretaría de Género de la central sindical, el Secretariado afirmó que Echegoyen ha afirmado que “hay mujeres que merecen ser golpeadas”.

Además, desde el Pit-Cnt afirman que la jerarca departamental se ha burlado “de la identidad afrodescendiente”. “No solo constituye una agresión intolerable, sino que es un acto de violencia política e institucional contra las mujeres y contra la comunidad afrouruguaya”, expresó la central sindical.

Desde el sindicato que lidera Marcelo Abdala vincularon las declaraciones de Echegoyen con el exabrupto de Sebastián Da Silva contra Nicolás Viera, quien fue tildado de “puto de mierda” durante la interpelación al ministro Alfredo Fratti en el Senado.

“Estos hechos se suman a los recientes dichos homofóbicos en el Parlamento, que también atentan contra la dignidad y los derechos humanos de toda la sociedad. Son expresiones distintas de una misma matriz patriarcal, racista, homofóbica y heteronormativa que busca legitimar la desigualdad y el odio”, dice el comunicado difundido por el Pit-Cnt.

Desde el movimiento sindical afirmaron que “no toleran la violencia ni la discriminación”. “Nuestra respuesta será siempre firme y contundente, porque sabemos que los discursos de odio no son hechos aislados: son intentos de retroceder en derechos conquistados”, señaló.